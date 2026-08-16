 Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026
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La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026

Ashley Frye hizo historia en Guatemala al convertirse en la primera estadounidense en conquistar la Vuelta Femenina, que nuevamente tuvo a una extranjera como ganadora.

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La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026 - Federación de Ciclismo
La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026 / FOTO: Federación Guatemalteca de Ciclismo
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La Vuelta Femenina a Guatemala 2026 llegó a su fin este domingo 16 de agosto tras cuatro días de intensa competencia que reunieron a destacadas ciclistas nacionales e internacionales. La gran protagonista de la edición fue la estadounidense Ashley Frye, integrante del equipo Competitive Edge Racing, quien se consagró campeona de la prueba y escribió una página inédita en la historia del ciclismo femenino del país al convertirse en la primera corredora de Estados Unidos en ganar este prestigioso evento.

La jornada de cierre se disputó sobre un recorrido de 97.3 kilómetros en un circuito desarrollado en El Tejar, Chimaltenango. La victoria de etapa quedó en manos de la ecuatoriana Marcela Peñafiel, representante del Team Best PC, quien mostró fortaleza y determinación para imponerse en el último desafío de la competencia. Aunque el triunfo parcial fue para la pedalista sudamericana, Frye logró defender con éxito su liderato en la clasificación general para asegurar el título absoluto.

El palmarés de la Vuelta Femenina a Guatemala

Con este resultado, Ashley Frye sucede en el palmarés a la colombiana Jessica Parra, campeona de la edición 2025. El podio final de la Vuelta Femenina a Guatemala 2026 quedó conformado por Frye en el primer lugar, seguida por la mexicana Sara Roel en la segunda posición y la colombiana Angie Londoño en el tercer escalón. La presencia de corredoras de tres países distintos en el podio refleja el alto nivel competitivo que caracterizó la carrera de este año.

La victoria de la estadounidense también confirma la tendencia internacional que ha marcado el evento durante la última década. Aunque Guatemala continúa siendo el país más laureado en la historia de la competencia con nueve títulos, ninguna ciclista local ha logrado conquistar la corona desde 2017, cuando Gabriela Soto se proclamó campeona.

Desde entonces, el maillot de vencedora ha viajado por naciones como México, Colombia, Venezuela, Italia y ahora Estados Unidos, evidenciando el crecimiento y la proyección internacional que ha alcanzado la Vuelta Femenina a Guatemala.

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La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026 - Federación Guatemalteca de Ciclismo

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