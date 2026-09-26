 Yamal: “Intento ayudar al equipo, a veces me despisto”
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Lamine Yamal: “Intento ayudar al equipo, a veces me despisto”

En la primera victoria con la segunda estrella tras conquistar el Mundial, Lamine Yamal elogió el rendimiento colectivo y mantener la racha victoriosa en Wembley.

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Lamine Yamal, jugador de España
Lamine Yamal, jugador de España / FOTO: EFE
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El extremo del Barcelona Lamine Yamal se congratuló este sábado del triunfo de España ante Inglaterra en Wembley (2-3) y destacó su aportación al equipo con el primer gol después de un robo gracias a la presión alta.

"El técnico nos ha pedido que vayamos a la presión, que queramos robar el balón. Es lo que he hecho, intentar ayudar al equipo. Siempre he dicho que, a veces me despisto, pero a veces robo. Me he quedado uno contra uno y he podido meter", explicó Lamine Yamal en declaraciones a TVE al final del encuentro.

El de este sábado fue el octavo gol del futbolista del Barcelona con la Roja en los 34 partidos en los que ha sido internacional.

Valoró la reacción del equipo cuando se vio por detrás en el marcador: "No es que no sintamos cómodos, pero no nos molesta que el rival tenga el balón. Somos jugadores muy rápidos y sabemos jugar al contraataque. Hay que saber qué rol hay en cada partido y lo sabemos hacer nosotros".

En la primera victoria con la segunda estrella tras conquistar el Mundial, Lamine Yamal elogió el rendimiento colectivo y mantener la racha victoriosa en Wembley: "No siempre se puede, pero intentamos que no seamos nosotros los que pierdan. Estamos muy contentos. Es un estadio muy difícil".

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Lamine Yamal, selección de España - EFE

Oyarzabal: "Feliz de poder ayudar al equipo"

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal mostró su satisfacción este sábado por su gol con el que España consumó la remontada ante Inglaterra (2-3) en la Liga de Naciones, si bien remarcó que se siente "feliz de poder ayudar al equipo" y que "lo importante es el colectivo".

"Todos hacemos lo mejor de cada uno para ponerlo al servicio del equipo y de esa manera, que el grupo se vea beneficiado e intentar ganar siempre. Feliz y ojalá que sean muchos más", subrayó Oyarzabal a TVE al término del encuentro disputado en Wembley correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones.

En los últimos veinte partidos, Oyarzabal acumula 18 goles, de los 31 que lleva con la Roja en 62 partidos.

¿Sabes cuántos partidos suma España sin perder?

La última derrota de España, actual campeona del mundo, fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0 en un amistoso disputado también en Londres.

*Información EFE. 

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