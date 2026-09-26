 Militares y rescatistas liberan zorro gris en su hábitat
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Militares y rescatistas liberan zorro gris en su hábitat natural

El ejemplar fue liberado en un lugar en el que los expertos consideraron que puede volverse adaptar a su entorno natural.

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El zorro gris fue liberado en un entorno natural., Ejército de Guatemala.
El zorro gris fue liberado en un entorno natural. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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Bomberos Municipales e integrantes de la Base Naval del Pacífico del Ejército de Guatemala liberaron un zorro gris en su hábitat natural, según un video compartido este sábado, 26 de septiembre de 2026. Uno de los rescatistas afirmó que con esta acción, el ejemplar regresa a su entorno natural y que ese es el trabajo de los cuerpos de rescate y del personal castrense.

Agregó que el personal del Ejército de Guatemala instalado en el Puerto de San José colabora mucho con la fauna silvestre local. Asimismo, agradeció la confianza de la gente en el proceso con el animal.

Tras un breve discurso, un rescatista tomó al zorro gris y lo colocó en un área con bastante vegetación, indicando que ese era el procedimiento para que regrese a su hábitat natural.

En tanto, el Ejército de Guatemala informó en sus canales oficiales que con estas acciones apoyan la protección de la fauna silvestre. Añadieron que la liberación tiene como objetivo que el zorro gris tenga garantizada su protección.

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Retorno seguro de zorro gris

Asimismo, indicaron que se tomaron las medidas para el retorno del zorro gris a su entorno natural.

"Esta acción reafirma el compromiso del Ejército de Guatemala con la conservación de la fauna silvestre y el cuidado de los recursos naturales", resaltó el Ejército.

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Zorro gris liberado en el municipio de San José, departamento de Escuintla. - Ejército de Guatemala.

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