Avance de onda del este incrementará las lluvias en gran parte de Guatemala

Guatemala se prepara para un incremento significativo de las lluvias y la posible ocurrencia de tormentas locales severas, según el pronóstico emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) este martes 2 de junio.
Una onda del este avanza sobre Centroamérica, afectando de manera directa las condiciones atmosféricas del país. Este fenómeno podría incrementar las precipitaciones, en especial en áreas definidas.
Lluvias intensas y ambiente inestable
La inestabilidad en la atmósfera persiste y el ambiente cálido se mantiene. Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se anticipan sobre el occidente y algunos sectores de la franja transversal del norte, aunque las precipitaciones fuertes no se descartan en otras zonas.
El desplazamiento de esta onda, sumado a la temperatura elevada, propicia la aparición de tormentas locales severas que pueden traer consigo lluvias abundantes, vientos intensos y la posible caída de granizo, en particular en sectores montañosos del territorio nacional.
Pronóstico de temperaturas máximas
El informe de Insivumeh señala que las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en el sur y el norte del país. Para estas regiones, los termómetros podrían registrar valores entre 35 y 37 grados Celsius en el sur y de 34 a 36 grados en el norte.
En contraste, el occidente y el altiplano central experimentarán máximas que oscilarán entre los 26 y 30 grados Celsius, lo cual representa un alivio moderado en comparación con otras áreas.
Recomendaciones y medidas preventivas
- Las autoridades recomiendan tomar precauciones por la alta probabilidad de lluvias intensas en diferentes regiones.
- Se recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales difundidos a través de las redes sociales y la página web de Insivumeh.
- La población, especialmente en sectores montañosos y áreas propensas a tormentas, debe estar preparada ante la posibilidad de vientos fuertes y granizadas.
La persistencia del fuerte calentamiento en todo el país representa un factor de riesgo para el desarrollo de eventos meteorológicos extremos, destacando la importancia de no subestimar las advertencias emitidas por las autoridades.
El Insivumeh reitera la importancia de que la población permanezca informada, ya que las condiciones pueden variar en el transcurso del día, especialmente debido a la influencia de fenómenos atmosféricos y las altas temperaturas.
En resumen, el clima para este 2 de junio demanda máxima atención por el riesgo de lluvias severas, posibles tormentas eléctricas y valores extremos de temperatura, principalmente en el sur, norte y regiones montañosas de Guatemala. La vigilancia y responsabilidad de los ciudadanos ante estos avisos contribuye a reducir riesgos y facilitar la respuesta a cualquier emergencia climática.