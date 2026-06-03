Ataque armado en Mixco deja tres mujeres heridas, incluida una menor

Tres mujeres, incluida una niña de tres años, resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido este miércoles 3 de junio en la 11 calle 7-13 de la colonia El Paraíso 2, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a una balacera ocurrida en ese sector, por lo que de inmediato se realizaron las coordinaciones necesarias para el traslado de unidades de emergencia.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos mujeres adultas y a la menor de edad lesionadas tras haber sido impactadas por proyectiles de arma de fuego. Las pacientes recibieron atención prehospitalaria y, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para el seguimiento respectivo del caso y que se puedan iniciar las investigaciones.