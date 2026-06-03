 Ataque armado en Mixco deja tres mujeres heridas, incluida una menor
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Ataque armado en Mixco deja tres mujeres heridas, incluida una menor

La niña de tres años y las otras dos pacientes fueron trasladadas a centros asistenciales.

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Las mujeres heridas tras el ataque armado en zona 7 de Mixco son ingresadas al hospital., Bomberos Municipales
Las mujeres heridas tras el ataque armado en zona 7 de Mixco son ingresadas al hospital. / FOTO: Bomberos Municipales
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Tres mujeres, incluida una niña de tres años, resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido este miércoles 3 de junio en la 11 calle 7-13 de la colonia El Paraíso 2, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a una balacera ocurrida en ese sector, por lo que de inmediato se realizaron las coordinaciones necesarias para el traslado de unidades de emergencia.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos mujeres adultas y a la menor de edad lesionadas tras haber sido impactadas por proyectiles de arma de fuego. Las pacientes recibieron atención prehospitalaria y, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para el seguimiento respectivo del caso y que se puedan iniciar las investigaciones.

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