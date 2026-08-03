 Caso Asalto al MSPAS: Condenan a exdiputados
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Caso Asalto al MSPAS: Condenan a exdiputados

El Tribunal de Mayor Riesgo “D” impuso condenas entre los 3 a 7 a los exdiputados implicados en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo “D” emitió sentencia en el caso "Asalto al Ministerio de Salud"., Foto Omar Solís
En el Tribunal de Mayor Riesgo “D” emitió sentencia en el caso "Asalto al Ministerio de Salud". / FOTO: Foto Omar Solís
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El Tribunal de Mayor Riesgo "D" impuso condenas entre los 3 a 7 años a los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarria y Huberto Leonel Sosa, procesados dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud".

La exdiputada Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, fue condenada a 7 años y 11 meses inconmutables por el delito de tráfico de influencias en forma continuada; Ronald Estuardo Arango Ordóñez a 6 años 4 meses inconmutables por tráfico de influencias en forma continuada, y Leonel Sosa, a 3 años y 9 meses conmutables a razón de Q100 diarios.

Esta investigación, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fue revelada en julio de 2019. En ese entonces, se dio a conocer que entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP), operó una estructura que cobró sobornos por al menos Q53 millones a través de empresas de cartón coludidas con funcionarios.

En el marco de este expediente judicial, los exparlamentarios están señalados del delito de tráfico de influencias y el Ministerio Público (MP) busca que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

Antecedentes del caso

Entre las pesquisas del caso "Asalto al Ministerio de Salud" se determinó que la corrupción figuraba a través de proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad del terremoto de San Marcos.

Durante la presentación, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destacó que se creó una red entre funcionarios y particulares, la cual había cooptado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Además, en la investigación se estableció que con el nombramiento de Jorge Villavicencio como titular de la cartera de Salud, se iniciaron las actividades delictivas en conjunto con su hija, Saraí Villavicencio Delgado, y junto con el excandidato presidencial y exdiputado, Luis Fernando Pérez.

De igual forma, se pudo determinar que la organización criminal estuvo integrada por más de 50 personas, entre funcionarios y particulares.

Aparte de llevar actividades ilícitas donde se cobraban comisiones ilegales por la construcción y reparación de hospitales y centros de salud, la adquisición de bienes y servicios, también se realizó la contratación de personal donde hubo 450 plazas disponibles que eran modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas.

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Los ajustes en las tarifas se aplicaron en localidades de Guatemala y Sacatepéquez.

Con información de Omar Solís y Óscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7*

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