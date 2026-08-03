Nuevos Detalles de la Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían cada vez más cerca de convertirse oficialmente en marido y mujer. Diversos medios europeos aseguran que la pareja ya tiene prácticamente definidos los detalles de la ceremonia que pondría fin a casi diez años de noviazgo, en una celebración que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.
Aunque ni el futbolista ni la empresaria e influencer han confirmado públicamente la información, los recientes reportes han despertado la expectativa entre sus millones de seguidores en todo el mundo.
Una boda con profundo significado para Cristiano Ronaldo
Según información publicada por el diario británico The Sun y retomada por varios medios europeos, el enlace se celebraría el próximo sábado 8 de agosto en Funchal, capital de la isla de Madeira, el lugar donde nació y creció Cristiano Ronaldo.
La ceremonia religiosa tendría lugar en la histórica Catedral de Funchal, un templo con más de cinco siglos de historia que representa uno de los símbolos más importantes de la isla portuguesa. Posteriormente, la recepción se trasladaría al exclusivo hotel Savoy Palace, un complejo de cinco estrellas donde la pareja habría reservado espacios privados para garantizar la intimidad de sus invitados.
Madeira no solo representa el lugar de nacimiento del cinco veces ganador del Balón de Oro, sino también el sitio donde dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las máximas figuras del futbol mundial, razón por la que el destino tendría un enorme valor sentimental para ambos.
Casi diez años de una historia de amor
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid y el delantero militaba en el Real Madrid.
Desde entonces, la pareja ha construido una sólida familia. Juntos son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda, mientras Georgina también ha asumido un papel fundamental en la crianza de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva y Mateo.
En 2022 atravesaron uno de los momentos más difíciles de su vida al perder a Ángel, el hermano gemelo de Bella Esmeralda, una experiencia que ambos han reconocido fortaleció aún más su relación familiar.
El compromiso llegó en 2025
Después de varios años de rumores sobre una posible boda, Cristiano Ronaldo sorprendió al anunciar su compromiso con Georgina Rodríguez en agosto de 2025.
Tiempo después, el propio futbolista relató que decidió dar el paso cuando sintió que era el momento indicado y que incluso sus hijas participaron de forma inesperada en el emotivo instante de la propuesta.
Desde entonces, las especulaciones sobre el lugar y la fecha del enlace no han dejado de crecer.
Los reportes indican que la boda se desarrollaría bajo estrictas medidas de privacidad. El hotel elegido habría restringido determinadas áreas para garantizar la tranquilidad de los invitados, mientras el círculo cercano de la pareja mantiene absoluto silencio sobre los preparativos.
Aunque inicialmente circularon rumores de que el enlace podría celebrarse en otros lugares de Portugal, las versiones más recientes apuntan a que Madeira fue la elección definitiva por el significado que tiene para Cristiano Ronaldo.