 Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuego
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Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuego

La actividad eruptiva del volcán de Fuego continúa en incremento progresivo y podría mantenerse o aumentar durante las próximas horas

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La actividad eruptiva del volcán de Fuego continúa en incremento., Foto Conred
La actividad eruptiva del volcán de Fuego continúa en incremento. / FOTO: Foto Conred
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Ante el incremento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego, la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez suspendió las clases presenciales para este lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los centros educativos del caserío El Porvenir, de San Juan Alotenango  que incluyen sector oficial y NUFED.

Como medida de prevención y con el propósito de salvaguardar la integridad de los estudiantes por la actividad del Volcán de Fuego, se han suspendido las clases presenciales informó el Ministerio de Educación (Mineduc). 

Dicha cartera añadió que por la erupción del volcán de Fuego se han tomado acciones en los territorios, suspensión de clases presenciales para el martes 4 de agosto de 2026 en:

- Caserío El Porvenir de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

- Municipio de Escuintla, Escuintla.

- Municipio de Yepocapa, Chimaltenango.

De acuerdo con el Boletín Vulcanológico Especial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la actividad eruptiva del volcán de Fuego continúa en incremento progresivo, con emisión intensa de gases, ceniza y fragmentos de lava.

Las columnas de ceniza y gas alcanzan entre hasta 6 mil metros sobre el nivel del mar y se dispersan a más de 40 kilómetros hacia el oeste.

También se han registrado múltiples corrientes de densidad piroclástica (flujos piroclásticos) hacia la barranca Seca. Esta actividad podría mantenerse o aumentar durante las próximas horas y, de intensificarse, las corrientes podrían descender por otras barrancas, especialmente la barranca Ceniza.

Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población en general:

- No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

- Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación con ceniza.

- Utilizar mascarilla o un paño húmedo para proteger nariz y boca.

- Tener lista la Mochila de las 72 horas.

- Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

- Mantenerse informado a través de medios oficiales.

- Poner en práctica el principio de la autoevacuación en caso de ser necesario.

Ante cualquier situación de emergencia o desastre, activar el Sistema CONRED llamando al número de teléfono de emergencia nacional 119, indicó a través de un boletín especial. 

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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