 Volcán de Fuego: Actividad con emisión de ceniza
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Volcán de Fuego mantiene actividad con emisión de ceniza

El volcán aumentó su explosividad, generando nubes de ceniza que afectan comunidades cercanas.

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Actividad del volcán de Fuego el lunes, 3 de agosto de 2026., Insivumeh
Actividad del volcán de Fuego el lunes, 3 de agosto de 2026. / FOTO: Insivumeh
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El volcán de Fuego continúa con un aumento en su actividad este lunes 3 de agosto, según el monitoreo constante realizado por el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Se han registrado explosiones que provocan columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta los 6,000 metros sobre el nivel del mar.

Las emisiones de ceniza se desplazan entre 15 y 40 kilómetros en dirección oeste y suroeste, lo que favorece la caída de ceniza fina en comunidades cercanas. De acuerdo con el mapa de dispersión del Insivumeh, la pluma volcánica se mueve principalmente hacia sectores ubicados entre Chimaltenango y Escuintla.

La actividad del volcán también genera retumbos, ondas de choque y abundantes emisiones de gases. Las autoridades advierten que podría continuar la caída de ceniza durante las próximas horas, por lo que el Sistema Conred mantiene la vigilancia y coordinación con autoridades locales para responder rápidamente ante cualquier situación adversa.

Recomendaciones por caída de ceniza

Ante estas condiciones, las autoridades de protección civil recomendaron:

  • Utilizar mascarilla y proteger los ojos en caso de caída de ceniza
  • Cubrir depósitos de agua
  • Resguardar alimentos
  • Proteger cultivos y animales
  • Evitar permanecer cerca del cráter o de las barrancas del volcán debido al riesgo por explosiones
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Mapa de dispersión de ceniza del volcán de Fuego el lunes 3 de agosto de 2026. - Conred

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