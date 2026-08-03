Volcán de Fuego: Actividad con emisión de ceniza

El volcán de Fuego continúa con un aumento en su actividad este lunes 3 de agosto, según el monitoreo constante realizado por el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Se han registrado explosiones que provocan columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta los 6,000 metros sobre el nivel del mar.
Las emisiones de ceniza se desplazan entre 15 y 40 kilómetros en dirección oeste y suroeste, lo que favorece la caída de ceniza fina en comunidades cercanas. De acuerdo con el mapa de dispersión del Insivumeh, la pluma volcánica se mueve principalmente hacia sectores ubicados entre Chimaltenango y Escuintla.
La actividad del volcán también genera retumbos, ondas de choque y abundantes emisiones de gases. Las autoridades advierten que podría continuar la caída de ceniza durante las próximas horas, por lo que el Sistema Conred mantiene la vigilancia y coordinación con autoridades locales para responder rápidamente ante cualquier situación adversa.
Recomendaciones por caída de ceniza
Ante estas condiciones, las autoridades de protección civil recomendaron:
- Utilizar mascarilla y proteger los ojos en caso de caída de ceniza
- Cubrir depósitos de agua
- Resguardar alimentos
- Proteger cultivos y animales
- Evitar permanecer cerca del cráter o de las barrancas del volcán debido al riesgo por explosiones