Varios heridos tras volcar bus en Quiché

Un bus extraurbano volcó en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, a la altura del cantón Agua Escondida, jurisdicción de Chichicastenango, departamento de Quiché.
De manera preliminar, los Bomberos Voluntarios informaron que al menos 10 personas resultaron heridas como consecuencia del accidente de tránsito. Los socorristas brindan atención prehospitalaria a las víctimas y coordinan su traslado hacia centros asistenciales.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución debido a que el incidente podría generar complicaciones en la circulación vehicular sobre este tramo de la ruta Interamericana.
Posibles fallas mecánicas
De acuerdo con el relato de varios pasajeros, la unidad de transporte presentaba fallas mecánicas desde que circulaba por el sector de Los Encuentros, en Sololá. Ante esta situación, algunos usuarios decidieron descender del autobús por temor a un accidente, mientras que otros optaron por continuar el viaje.
Según la información preliminar, varios kilómetros después el piloto perdió el control de la unidad, que terminó volcando en el cantón Agua Escondida.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7