Motorista fallece en accidente en calzada Roosevelt

El conductor de una motocicleta falleció como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este lunes, 3 de agosto, en el kilómetro 14 sobre la calzada Roosevelt. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un percance vial que había ocurrido en ese sector, por lo que se movilizaron los elementos de la 2ª compañía con el objetivo de atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que presentaba múltiples heridas y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo. También se encontraba en estado inconsciente.
"Los socorristas le evaluaron los signos vitales a la persona tripulante de la motocicleta M807FFY y confirmaron que carecía de los mismos por politraumatismo, por lo que el oficial a cargo procedió a dar aviso a las autoridades competentes", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que la víctima mortal no pudo ser identificada, solo se estableció que se trataba de un joven de aproximadamente 25 años de edad. Vestía playera azul y chumpa, pantalón y zapatos tipo tenis negros.