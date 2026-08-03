 ¿Cuál será el futuro de Vinícius en el Real Madrid?
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Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el aire

Vinícius regresó a la pretemporada del Real Madrid junto a Brahim Díaz y el nuevo fichaje Bernardo Silva.

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Vinícius en la pretemporada del Real Madrid - Real Madrid C.F.
Vinícius en la pretemporada del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.
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El Real Madrid inició una nueva semana de preparación con la incorporación del brasileño Vinícius Júnior a los entrenamientos, aunque su regreso también ha reavivado las dudas sobre su continuidad en el conjunto blanco. El atacante, cuyo contrato expira en 2027, todavía no ha alcanzado un acuerdo para renovar su vínculo con la institución y, según diversos reportes, sostendrá una reunión clave en las próximas horas para analizar su situación. Mientras tanto, el interés del Arsenal por ficharlo mantiene abierta la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera.

Junto a Vinícius también se sumaron a la disciplina madridista el portugués Bernardo Silva y el marroquí Brahim Díaz, quienes cumplieron con los exámenes médicos de rutina antes de ponerse a disposición del técnico José Mourinho. Los tres futbolistas regresan tras su participación en la Copa del Mundo y reforzarán al equipo durante la cuarta semana de la pretemporada, que comenzó el pasado 13 de julio con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la nueva campaña.

El Real Madrid de pone a punto

La jornada de trabajo en la Ciudad Real Madrid estuvo marcada por ejercicios físicos, labores de presión y sesiones de definición. Los jugadores que tuvieron mayor carga de minutos en el reciente empate 2-2 frente a la Fiorentina realizaron un entrenamiento diferenciado para gestionar el desgaste. Por su parte, Brahim Díaz comenzó oficialmente su sexta temporada con el club, mientras que Bernardo Silva expresó su satisfacción por incorporarse al proyecto madridista tras firmar autógrafos con los aficionados que lo esperaban a las afueras de la clínica donde se realizaron las evaluaciones médicas.

En el apartado médico, el defensor Dean Huijsen continúa trabajando de manera individual, alternando ejercicios en el gimnasio y sobre el césped, aunque todavía sin integrarse al grupo. Además, Raúl Asencio, Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes permanecen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. Con el plantel cada vez más completo, el Real Madrid acelera su preparación para una temporada que promete grandes retos, mientras la incertidumbre sobre el futuro de Vinícius sigue siendo uno de los temas que más atención genera dentro y fuera del club.

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