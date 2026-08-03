 Impactante choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapa
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Video capta brutal choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapa

Cámara de seguridad registra violento accidente entre motociclistas.

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Ambos resultaron gravemente heridos., Captura de pantalla video de Facebook.
Ambos resultaron gravemente heridos. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video captado por una cámara de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que dos motoristas protagonizan un violento accidente de tránsito en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Las imágenes evidencian cómo uno de los conductores intenta incorporarse a una carretera de doble vía sin detenerse para verificar que el paso estuviera libre. En ese instante, otro motociclista se aproximaba a alta velocidad, por lo que ambos terminaron impactando de forma violenta.

Como consecuencia del fuerte choque, el motorista que intentó cruzar la carretera salió expulsado por los aires antes de caer sobre el pavimento. En tanto, el otro conductor continuó avanzando varios metros debido al impulso hasta estrellarse contra un paredón.

El video rápidamente generó cientos de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron la aparente imprudencia de ambos conductores, tanto por no respetar el derecho de vía como por el exceso de velocidad.

Aunque, de forma preliminar, se informó que ninguno de los involucrados habría fallecido, ambos sufrieron heridas de gravedad. Hasta el momento se desconoce si fueron trasladados a un centro asistencial y cuál es su estado de salud actual.

Municipalidad se pronuncia 

Tras la difusión del accidente, la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa emitió un pronunciamiento en el que hizo un llamado a la responsabilidad al volante.

Las cámaras registraron lo ocurrido. Que estas imágenes nos recuerden la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito", señaló la comuna.

La comuna señaló que el caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de ignorar las normas de tránsito y de conducir a velocidades inadecuadas, factores que pueden convertir un descuido de segundos en un accidente con consecuencias fatales.

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