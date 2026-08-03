La UEFA considera llevar a la FIFA a los tribunales

La UEFA estudia emprender acciones legales contra la FIFA tras el intento del organismo rector del fútbol mundial de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial destinada a gestionar y comercializar sus competiciones con participación de capital privado. Aunque la FIFA retiró la propuesta pocos días después de hacerla oficial debido al amplio rechazo que generó entre las confederaciones, el ente europeo considera que existen elementos suficientes para analizar posibles procedimientos legales y regulatorios relacionados con la iniciativa.
Según una comunicación enviada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la UEFA solicitó la conservación inmediata de toda la documentación vinculada al proyecto, tanto en formato físico como electrónico. El organismo europeo advirtió que cualquier destrucción o alteración de esos archivos podría tener consecuencias legales. Entre la información requerida figuran los documentos sobre la estructura del plan, los mecanismos de distribución de recursos a las federaciones nacionales, las comunicaciones internas y los intercambios con los integrantes del Consejo de la FIFA.
La UEFA pone contras las cuerdas a la FIFA
La oposición de la UEFA fue determinante para que el proyecto perdiera respaldo. Las 55 federaciones afiliadas al organismo europeo expresaron de manera unánime que no participarían en las competiciones organizadas por la FIFA si la iniciativa seguía adelante. A ese rechazo se sumaron otras confederaciones, entre ellas la AFC y la Concacaf, lo que terminó por obligar a la FIFA a abandonar el plan. Incluso dentro de la propia administración del organismo surgieron críticas, al señalar que la propuesta respondía a una iniciativa impulsada por un reducido grupo de dirigentes y que carecía del consenso necesario.
El proyecto contemplaba la venta del 20 % de FIFA Forward Enterprise para captar hasta 4.200 millones de dólares mediante inversores privados, con una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares. La FIFA defendió que el Mundial no estaba en venta y aseguró que los recursos obtenidos servirían para fortalecer el programa de desarrollo FIFA Forward, incrementando significativamente los fondos destinados a las 211 asociaciones miembro durante los próximos ciclos. No obstante, las dudas sobre la gobernanza, la transparencia y el impacto de la participación de capital privado en la administración del fútbol mundial terminaron por provocar el fracaso de la propuesta.
Con este escenario, la UEFA mantiene abierta la posibilidad de acudir a instancias regulatorias o de arbitraje para esclarecer el proceso y determinar si la iniciativa vulneró principios fundamentales de gobernanza deportiva. El caso evidencia las crecientes diferencias entre las principales organizaciones del fútbol internacional y anticipa un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de gestión y el futuro comercial de las competiciones más importantes del planeta.