¿Quién era Carlos Roberto Ortiz Romero alias “Gorgojo”?

Las autoridades confirmaron que dentro del Centro Preventivo para Varones de la zona 18 hubo "un incidente" que este domingo, 2 de agosto de 2026, cobró la vida de un hombre identificado como Carlos Roberto Ortiz Romero, alias Gorgojo y de su esposa.
Según los reportes de las autoridades el ahora fallecido había sido capturado en febrero de 2024 por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.
Asimismo, las autoridades reportaron que a alias "Gorgojo" le investigaron por pertenecer a una organización dedicada a la venta de droga, asesinatos y varias desapariciones de hombres, mujeres y menores de edad. Según un resumen de los hechos, el fallecido también era señalado de ser Integrante del Cartel del Gallito.
Según reportes de las autoridades, la aprehensión del ahora fallecido se ejecutó el 6 de febrero de 2024 en el marco de un operativo para desarticular una estructura criminal dedicado al comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas.
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¿Dónde fue capturado alias "Gorgojo"?
Según una nota informativa del Ministerio de Gobernación, el ahora fallecido fue detenido en la colonia Colinas de Minerva III, zona 11 del municipio de Mixco. En ese momento, la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente lo identificó como Carlos "N" de 46 años.
El día en que Ortiz fue detenido también se reportó la captura de otras seis personas, en distintos sectores del país.
"Los detenidos son presuntos integrantes de una estructura criminal liderada por alias ‘Gorgojo’ y (...) fue desarticulada a través de los operativos realizados por los policías antinarcóticos", revelaron las autoridades el día de la aprehensión.
En el procedimiento también se reportó la incautación de dos pistolas, un arma de fuego tipo Uzi, un radio intercomunicador, un dron, dinero y otros indicios que se hicieron parte del proceso de investigación.