 Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias
Nacionales

Fotos: Cardenal Pietro Parolin preside misa en Catedral Metropolitana

El Cardenal Pietro Parolin destacó los 90 años de relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Guatemala.

Compartir:
El Cardenal Pietro Parolin, al centro, agradeció por el 400 aniversario del natalicio del Santo Hermano Pedro de Betancourt. / Alex Meoño, Alex Meoño
El Cardenal Pietro Parolin, al centro, agradeció por el 400 aniversario del natalicio del Santo Hermano Pedro de Betancourt. / Alex Meoño / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala se vistió de gala este domingo, 2 de agosto de 2026, por la visita del Cardenal y Secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin. El religioso presidió la eucaristía y durante su reflexión destacó los 90 años de relación entre la Santa Sede y Guatemala.

Solo Dios puede saciar el hambre más profunda del ser humano, y no solo el hambre de pan, sino también la sed de sentido, de amor, de esperanza, la sed de vida plena, abundante, de vida eterna", 

Pietro Parolin, Cardenal y Secretario de Estado de El Vaticano.

Al evento acudieron altos mandos del Organismo Ejecutivo, entre los que se destacaron el presidente, Bernardo Arévalo y la vicemandataria, Karin Herrera. Los fieles devotos se pusieron de pie al inicio de la ceremonia religiosa, para observar el ingreso de Parolin, quien caminó por el pasillo de Catedral Metropolitana saludando a los feligreses.

En el comienzo de la reflexión, el Cardenal Pietro Parolin compartió con los guatemaltecos un fraternal saludo del Papa León XIV; "les tiene muy presentes y me pidió hacerles llegar su cercanía y su paternal bendición".

Parolin destacó que la Catedral Metropolitana está dedicada al Apóstol Santiago, por lo que celebró con alegría la eucaristía "como comunidad creyente, formada por los hijos de este pueblo guatemalteco, de viva fe y amor a Dios, que sabe dar testimonio de su fe, no solo por medio del lenguaje, del arte, de una honda piedad popular y de sus nobles tradiciones de profundas raíces cristianas".

Parolin expresa acción de gracias

El cardenal Pietro Parolin precisó que en Catedral Metropolitana se hizo una celebración de acción de gracias, asegurando que percibió "como la providencia divina no ha dejado nunca la mano del pueblo guatemalteco, ni a la iglesia que aquí peregrina".

"Así lo atestiguan tantos momentos cruciales y significativos, como los que me traen entre ustedes en este año 2026, para conmemorar los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Guatemala y las felices circunstancias del 400 aniversario del nacimiento del tan venerado hermano Pedro", destacó.

El Cardenal aseguró que estas dos efemérides se ven iluminadas por la porción de la palabra de Dios con la que se inició la reflexión, (San Mateo 14:13-21) destacando que presenta el texto un tema central que se resume en que "solo Dios puede saciar el hambre más profunda del ser humano, y no solo el hambre de pan, sino también la sed de sentido, de amor, de esperanza, la se de vida plena, abundante, de vida eterna", expuso.

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias | Alex Meoño

Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias / Alex Meoño

En Portada

Doctora revela los virus respiratorios más frecuentes en 2026t
Nacionales

Doctora revela los virus respiratorios más frecuentes en 2026

11:15 AM, Ago 02
Motocicleta queda partida en dos tras accidente en ruta al Atlánticot
Nacionales

Motocicleta queda partida en dos tras accidente en ruta al Atlántico

12:11 PM, Ago 02
Video capta el momento en que dos helicópteros antiincendios chocan en Greciat
Internacionales

Video capta el momento en que dos helicópteros antiincendios chocan en Grecia

11:15 AM, Ago 02
El millonario aumento salarial que buscaba Gianni Infantinot
Deportes

El millonario aumento salarial que buscaba Gianni Infantino

12:12 PM, Ago 02
El último desgarrador mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de la tragedia en Pakistánt
Farándula

El último desgarrador mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de la tragedia en Pakistán

10:44 AM, Ago 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiEspaña
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar