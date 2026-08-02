Cardenal Pietro Parolin preside misa de acción de gracias

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala se vistió de gala este domingo, 2 de agosto de 2026, por la visita del Cardenal y Secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin. El religioso presidió la eucaristía y durante su reflexión destacó los 90 años de relación entre la Santa Sede y Guatemala.
Solo Dios puede saciar el hambre más profunda del ser humano, y no solo el hambre de pan, sino también la sed de sentido, de amor, de esperanza, la sed de vida plena, abundante, de vida eterna",
Pietro Parolin, Cardenal y Secretario de Estado de El Vaticano.
Al evento acudieron altos mandos del Organismo Ejecutivo, entre los que se destacaron el presidente, Bernardo Arévalo y la vicemandataria, Karin Herrera. Los fieles devotos se pusieron de pie al inicio de la ceremonia religiosa, para observar el ingreso de Parolin, quien caminó por el pasillo de Catedral Metropolitana saludando a los feligreses.
En el comienzo de la reflexión, el Cardenal Pietro Parolin compartió con los guatemaltecos un fraternal saludo del Papa León XIV; "les tiene muy presentes y me pidió hacerles llegar su cercanía y su paternal bendición".
Parolin destacó que la Catedral Metropolitana está dedicada al Apóstol Santiago, por lo que celebró con alegría la eucaristía "como comunidad creyente, formada por los hijos de este pueblo guatemalteco, de viva fe y amor a Dios, que sabe dar testimonio de su fe, no solo por medio del lenguaje, del arte, de una honda piedad popular y de sus nobles tradiciones de profundas raíces cristianas".
Parolin expresa acción de gracias
El cardenal Pietro Parolin precisó que en Catedral Metropolitana se hizo una celebración de acción de gracias, asegurando que percibió "como la providencia divina no ha dejado nunca la mano del pueblo guatemalteco, ni a la iglesia que aquí peregrina".
"Así lo atestiguan tantos momentos cruciales y significativos, como los que me traen entre ustedes en este año 2026, para conmemorar los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Guatemala y las felices circunstancias del 400 aniversario del nacimiento del tan venerado hermano Pedro", destacó.
El Cardenal aseguró que estas dos efemérides se ven iluminadas por la porción de la palabra de Dios con la que se inició la reflexión, (San Mateo 14:13-21) destacando que presenta el texto un tema central que se resume en que "solo Dios puede saciar el hambre más profunda del ser humano, y no solo el hambre de pan, sino también la sed de sentido, de amor, de esperanza, la se de vida plena, abundante, de vida eterna", expuso.