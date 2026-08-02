 Último mensaje de Nirmal Purja antes de la tragedia
Farándula

El último desgarrador mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de la tragedia en Pakistán

Horas antes de desaparecer en una devastadora avalancha en el Broad Peak, el reconocido alpinista Nirmal Purja.

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Nirmal Purja , Nirmal Purja
Nirmal Purja / FOTO: Nirmal Purja
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El mundo del alpinismo permanece de luto tras la tragedia ocurrida en el Broad Peak, una de las montañas más desafiantes de Pakistán. En el lugar el experimentado montañista Nirmal Purja, conocido mundialmente por el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, publicó un mensaje que hoy cobra un significado especial.

A través de sus redes sociales, el alpinista nepalí-británico expresó un deseo sencillo antes de iniciar una nueva expedición: "Solo pido un ascenso y descenso seguro".  Aquellas palabras fueron compartidas poco antes de que una poderosa avalancha sorprendiera al grupo de 10 escaladores con el que ascendía la montaña, ubicada en la cordillera del Karakórum.

En la publicación, Purja explicó que había decidido modificar sus planes. Originalmente tenía previsto escalar el Gasherbrum II, pero las condiciones de la montaña y el clima lo llevaron a intentar primero el Broad Peak, de 8,047 metros de altura. El montañista aseguró que la decisión había sido tomada tras analizar cuidadosamente las condiciones del terreno y destacó que esperaba completar la expedición de manera segura.

Sin embargo, horas después, una enorme masa de nieve cayó entre los campamentos de alta montaña, provocando una de las peores tragedias recientes en la zona. Nirmal Purja, también conocido como "Nims", era considerado uno de los alpinistas más influyentes del mundo.

Más del famoso alpinista Nirmal Purja

En 2019 alcanzó fama internacional al conquistar las 14 montañas de más de 8,000 metros en apenas 189 días, pulverizando un récord que anteriormente había tomado varios años. Su extraordinaria hazaña fue documentada por Netflix en 14 Peaks: Nothing Is Impossible, producción que dio a conocer su historia y su filosofía de desafiar los límites del montañismo moderno.

Además, lideró la histórica primera ascensión invernal al K2 y continuó impulsando nuevos retos sin utilizar oxígeno suplementario en varias de sus expediciones.

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La avalancha sorprendió a la expedición cuando avanzaba entre los campamentos del Broad Peak.  Las difíciles condiciones meteorológicas complicaron durante varios días las labores de búsqueda y rescate.

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