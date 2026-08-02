Identifican los 3 virus respiratorios más comunes del 2026

La doctora y jefa de Sección de Estadística del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Edna Cáceres, informó que según los datos de vigilancia epidemiológica correspondientes a 2026, son tres los virus respiratorios más comunes en 2026. La experta señaló que los padecimientos son la influenza, el rinovirus y el virus sincitial respiratorio.
La galeana añadió que durante las últimas cuatro semanas se ha mantenido la circulación de estos virus, detectándose además casos de infección por SARS-CoV-2 (que es el virus que causa el COVID-19) y una mayor presencia del virus sincitial respiratorio.
Cáceres indicó en su reporte sobre virus respiratorios que, durante este año, se han registrado casos de COVID-19 de forma constante. Sin embargo, explicó que en las últimas cuatro semanas se ha observado un incremento de esta enfermedad
"Tan solo al 6 de julio, según lo reportado por el Ministerio de Salud, se registraron 515 casos de esta enfermedad (COVID19)", informó la experta.
Asimismo, la doctora señaló que, hasta el momento, las manifestaciones clínicas observadas son similares a las reportadas en las variantes previas del COVID-19. En cuanto a los síntomas, la profesional resaltó que han predominando síntomas respiratorios como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta y malestar general, sin que se hayan identificado cambios significativos en la presentación clínica de los casos detectados recientemente.
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Recomendaciones para evitar contagios de virus respiratorios
Según la experta, la población más afectada varía según el virus circulante, además, explicó que, en el caso del virus sincitial respiratorio, los más propensos a sufrirla son los niños menores de un año, quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias.
Por otro lado, la influenza y el COVID-19 se observan con mayor frecuencia en la población adulta, especialmente en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y otros grupos vulnerables, destacó Cáceres.
Para reducir el riesgo de contagio y la propagación de los virus, la galena recomendó lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón o soluciones a base de alcohol. La experta también pidió a la población guatemalteca utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios, o al estar en contacto con personas vulnerables.
"También se aconseja mantener actualizado el esquema de vacunación, evitar el contacto cercano entre personas enfermas y grupos de mayor riesgo", indicó.
Al momento de presentar síntomas de virus respiratorios, la galena pidió a los guatemaltecos cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, y mantener una adecuada ventilación en los espacios cerrados.
Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.