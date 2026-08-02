Quema de “torito” deja 21 heridos en México

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que la pirotecnia del tradicional "toro del Huérfano" se salió de control durante las fiestas patronales de Santa María Magdalena, en México, dejando al menos 21 personas con quemaduras.
El incidente ocurrió la noche del viernes 31 de julio, durante el recorrido del último torito de pirotecnia utilizado para cerrar las celebraciones. En las imágenes difundidas se observa cómo la estructura presenta una falla y las explosiones alcanzan a varias personas que se encontraban cerca del espectáculo.
Tras la emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Xico acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Las autoridades informaron que los lesionados presentaron quemaduras superficiales y parciales, sin que ninguna de ellas pusiera en riesgo su vida.
Afectados fueron atendidos en el lugar
Las 21 personas recibieron curaciones en el módulo de auxilio instalado para las festividades y posteriormente se retiraron por sus propios medios. Hasta el momento, no se reportaron traslados a centros hospitalarios.
El uso de pirotecnia durante festividades tradicionales ha generado otros incidentes similares en la región. En junio pasado, en el municipio de Misantla, otro espectáculo con un "torito" dejó al menos 23 personas heridas luego de una explosión.
En esa ocasión, las autoridades señalaron que uno de los llamados "buscapiés" habría ingresado a una vivienda y quedado cerca de un contenedor de gas, lo que provocó un fuerte estallido.
El nuevo incidente volvió a generar llamados de prevención durante este tipo de actividades, mientras las autoridades revisan las condiciones de seguridad para evitar accidentes relacionados con el uso de fuegos artificiales.