Taxistas exigen medidas por el aumento del combustible

Una caravana de taxistas lleva a cabo este lunes, 3 de agosto, un recorrido con dirección al centro de la Ciudad de Guatemala como parte de las medidas de hecho que han surgido en el país ante el alza en los precios de los combustibles.
Los conductores se reunieron en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, en el área de Molino de Las Flores, jurisdicción del municipio de Mixco. Desde ese punto comenzaron su trayecto que incluye avanzar hacia El Trébol, donde se reunirá con otro grupo de manifestantes.
Al unirse las dos columnas de taxistas, la caravana continuará movilizándose hacia la zona 1 capitalina, específicamente al Congreso de la República, donde estarán expresando sus peticiones a los diputados.
Sin bloqueos
De acuerdo con la información recabada, los manifestantes no bloquearon el paso vehicular, únicamente ocupan el carril derecho, pero sin detener la marcha, sino que avanzan a una velocidad moderada.
Aunque no hay un cierre de la vía, esta movilización impacta en la circulación vial debido a la cantidad de unidades de alquiler que están en la vía y a que algunas personas disminuyen la velocidad para observar lo que ocurre con la protesta.
"¡No al subsidio!"
El vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG), Rolando López, aclaró este lunes 3 de agosto en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas la postura del gremio frente al incremento de los precios de los combustibles. Informó que siguen convocando a la ciudadanía a unirse en esta lucha por el alto costo del combustible, pero recalcó que no apoya los bloqueos como medida de protesta para evitar afectar a la población trabajadora.
López señaló que el gremio no está de acuerdo con los subsidios al combustible, calificando el manejo de estos apoyos de poco transparente. Recordó que los subsidios han sido temporales y poco claros, y por ello han presentado una propuesta que consiste en eliminar, aunque sea de forma temporal, los impuestos de importación de los combustibles para enfrentar la crisis con mayor agilidad.
El líder gremial explicó que esta eliminación de impuestos debería ser temporal y depender de la evolución de los precios internacionales. Recalcó que, aunque a nivel regional hay lugares como El Salvador donde el diésel cuesta significativamente menos, en Guatemala esa baja no se refleja, afectando directamente los costos operativos de los taxistas.
López subrayó que la difícil situación económica del país impide que los taxistas puedan aumentar sus tarifas, ya que la gente difícilmente podría pagar más y, en muchos casos, directamente prefiere caminar. Consideró que no existe voluntad política ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo para buscar soluciones concretas, ya que, a pesar del tiempo transcurrido desde la eliminación del subsidio, no se han generado nuevas propuestas.
Indicó que la mayoría de los usuarios de taxi en Guatemala son personas sin acceso a un transporte público eficiente, por lo que, si los taxistas suspendieran el servicio, el impacto sería grande, sobre todo en áreas urbanas donde la movilidad depende de colectivos y taxis.
Finalmente, aunque no precisó el número total de taxistas agrupados en la asociación, mencionó que antes de la pandemia había al menos 16 mil vehículos en la capital. Sin embargo, muchos se vieron obligados a operar como vehículos particulares tras la crisis sanitaria, generando desafíos adicionales para el gremio.