60 Sismos Reportados por Insivumeh en 24 Horas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante las últimas 24 horas se han registrado 60 sismos en el territorio nacional, de los cuales uno fue sensible para la población y ocurrió durante la madrugada de este jueves, 30 de julio.
De acuerdo con el Departamento de Sismología, el evento de mayor magnitud alcanzó los 5.9 grados y tuvo epicentro en el departamento de Escuintla. El sismo fue percibido por habitantes de los departamentos de Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán, Sacatepéquez y Chimaltenango, entre otras regiones del país.
Las autoridades indicaron que mantienen un monitoreo permanente de la actividad sísmica e instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las instituciones de protección civil.
Según los registros del ente científico, en lo que va de 2026 se han contabilizado 4 mil 737 sismos a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 125 han sido sensibles en distintas áreas del país.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7