 Insivumeh reporta sismos en Guatemala - Últimas Noticias
Nacionales

Insivumeh reporta sismos en territorio guatemalteco

Al menos tres temblores ha sido reportados por la entidad.

Compartir:
Las autoridades no reportaron daños por los temblores recientes., Insivumeh
Las autoridades no reportaron daños por los temblores recientes. / FOTO: Insivumeh
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que durante la madrugada de este jueves, 23 de julio, se registraron al menos tres sismos en el territorio guatemalteco, por lo que se mantiene el monitoreo correspondiente.

De acuerdo con el boletín preliminar emitido por la sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el primer evento ocurrió a las 00:47 horas y tuvo una magnitud de 4.1, con región epicentral en el océano Pacífico.

Mientras tanto, un segundo temblor se presentó a las 04:51 horas, con magnitud de 4.1; y el tercero a las 06:04 horas, con magnitud 4.5. Ambos tuvieron también el epicentro e el Pacífico.

Los movimientos telúricos fueron reportados sensibles e distintos puntos, aunque con baja intensidad, principalmente en áreas de Retalhuleu, Suchitepéquez y San Marcos.

Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos respectivos para darle seguimiento a los posibles efectos materiales o personales que hayan podido dejar estos eventos, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Guatemala, territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.

Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala.  Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué siguen las réplicas tras el sismo de magnitud 7.4? Insivumeh lo explica

El Insivumeh registra más de 300 réplicas tras el fuerte sismo del viernes y mantiene la vigilancia permanente sobre la actividad sísmica.

En Portada

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motoristat
Nacionales

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motorista

10:41 AM, Jul 23
Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pagot
Nacionales

Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pago

08:37 AM, Jul 23
Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistast
Nacionales

Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas

09:50 AM, Jul 23
VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductort
Nacionales

VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductor

09:42 AM, Jul 23
Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun Unitedt
Deportes

Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United

09:37 AM, Jul 23

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar