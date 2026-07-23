Insivumeh reporta sismos en Guatemala - Últimas Noticias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que durante la madrugada de este jueves, 23 de julio, se registraron al menos tres sismos en el territorio guatemalteco, por lo que se mantiene el monitoreo correspondiente.
De acuerdo con el boletín preliminar emitido por la sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el primer evento ocurrió a las 00:47 horas y tuvo una magnitud de 4.1, con región epicentral en el océano Pacífico.
Mientras tanto, un segundo temblor se presentó a las 04:51 horas, con magnitud de 4.1; y el tercero a las 06:04 horas, con magnitud 4.5. Ambos tuvieron también el epicentro e el Pacífico.
Los movimientos telúricos fueron reportados sensibles e distintos puntos, aunque con baja intensidad, principalmente en áreas de Retalhuleu, Suchitepéquez y San Marcos.
Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos respectivos para darle seguimiento a los posibles efectos materiales o personales que hayan podido dejar estos eventos, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.