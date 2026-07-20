Tras agredir a dos jugadores de España en la final del Mundial 2026, Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA, mientras la AFA ya tiene asegurada una multa económica.

La final del Mundial 2026 no solo será recordada por el histórico triunfo de España sobre Argentina, sino también por los incidentes que empañaron el cierre del campeonato. En un partido de alta tensión, el mediocampista Leandro Paredes perdió el control una vez finalizado el partido y protagonizó un altercado con los españoles Eric García y Gavi, una acción que ahora podría derivar en un severo castigo por parte de la FIFA.

España dominó gran parte del encuentro y neutralizó por completo el ataque argentino, que no logró realizar un solo remate al arco durante los más de 120 minutos de juego, incluida la prórroga. El único gol llegó en el primer minuto del segundo tiempo extra por medio de Ferran Torres, suficiente para sellar el título. La frustración de la Albiceleste quedó reflejada en la reacción de Paredes cuando finalizó el partido, quien primero empujó por la espalda a Eric García, luego lo sujetó del cuello y volvió a empujarlo. Instantes después, cuando Gavi intervino para calmar la situación, el argentino lo tomó de la pechera, lo derribó y le propinó un golpe en el rostro. El árbitro esloveno Slavko Vinčić no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

La sanción que le espera a Leandro Paredes y la AFA

Como consecuencia de su conducta, Leandro Paredes podría enfrentar una suspensión de entre seis y ocho partidos oficiales, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la FIFA. A ello se sumaría una sanción económica para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que inicialmente rondaría los 20.000 dólares debido a la expulsión por conducta violenta del volante argentino.

Sin embargo, las consecuencias para la AFA no terminarían ahí. Argentina también sufrió la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación y acumuló cinco tarjetas amarillas, mostradas a Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Alexis Mac Allister, el propio Leandro Paredes y al seleccionador Lionel Scaloni.

Este elevado número de sanciones disciplinarias podría traducirse en multas adicionales de 50.000 dólares por las amonestaciones, 15.000 dólares por la expulsión indirecta y otros 15.000 dólares por conducta inapropiada del equipo al superar el límite de jugadores sancionados durante la final. En conjunto, la AFA afrontaría un importante castigo económico, mientras espera la resolución oficial de la FIFA sobre uno de los episodios más polémicos que dejó la definición del Mundial 2026.

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA - Agencia EFE

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