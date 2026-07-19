Las desgarradoras imágenes de Messi tras perder la final del Mundial 2026

Las imágenes de Messi tras perder la final del Mundial conmueven a los aficionados.

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más emotivas tras la final del Mundial 2026. El capitán de Argentina permaneció sobre el césped del MetLife Stadium, visiblemente afectado por la derrota 1-0 ante España, que se consagró campeona del mundo.

El partido se disputó con gran intensidad y se mantuvo cerrado hasta los últimos minutos. Sin embargo, un solo gol fue suficiente para que la selección española se quedara con el título y frustrara el intento de la Albiceleste de conquistar una nueva estrella.

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro, las cámaras enfocaron a Messi, quien permaneció varios instantes en el terreno de juego. Con la mirada fija y un gesto de tristeza, el delantero reflejó la decepción de quedarse nuevamente a un paso de un título mundial.

La Roja toca el cielo: España derrota a Argentina y es campeón mundial España volvió a coronarse campeona del mundo con un triunfo agónico sobre Argentina. Ferran Torres desató la locura en Nueva Jersey con el gol que decidió la final.

Messi observaba el césped en silencio

Mientras los jugadores españoles celebraban el campeonato, Messi observaba el césped en silencio. La escena rápidamente se difundió en redes sociales y generó numerosas reacciones entre aficionados de todo el mundo, quienes destacaron el impacto de la derrota en el capitán argentino.

La final representaba una nueva oportunidad para Messi de cerrar otro Mundial con un título junto a Argentina. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no pudo superar a España y terminó perdiendo por la mínima diferencia.

Las imágenes del delantero tras el pitazo final recordaron que, incluso después de haber conquistado importantes trofeos durante su carrera, una derrota en una final continúa siendo un golpe difícil de asimilar. Esta vez, el rostro de Messi sobre el césped se convirtió en una de las postales más comentadas de la final del Mundial 2026.

Etiquetas