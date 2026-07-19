EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Argentina

Sigue todas las incidencias del España vs. Argentina en actividad de la final de la fiesta mundialista
El partido entre España y Argentina por la final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. Este choque reunirá a dos selecciones con estilos opuestos: el toque y posesión española frente al talento individual y garra argentina. España llega como vigente campeona de Europa tras un torneo impecable: superó a Austria, Portugal, Bélgica y a Francia en semifinales con un fútbol colectivo brillante liderado por Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal, buscando su segundo título mundial. Argentina, defensora del título, avanzó con garra y momentos de magia de Lionel Messi, eliminando a rivales en un camino lleno de épica hasta vencer en semifinales, con un equipo experimentado que aspira a revalidar su corona.
Si España toca la gloria, sumaría su segundo Mundial y se consolidaría como una de las potencias dominantes del fútbol moderno, uniéndose al selecto grupo de bicampeones. En caso de victoria argentina, alcanzaría su cuarto título (tras 1978, 1986 y 2022), igualando a Alemania e Italia y convirtiéndose en la selección más exitosa del siglo XXI, con Messi culminando una carrera legendaria. Un final que promete emoción, historia y un nuevo campeón del mundo.
Minuto a minuto del España vs. Argentina
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Spain
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14/07France 0 - 2 Spain
World Cup | Finalizado
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10/07Spain 2 - 1 Belgium
World Cup | Finalizado
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06/07Portugal 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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02/07Spain 3 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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27/06Uruguay 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
Últimos de Argentina
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15/07England 1 - 2 Argentina
World Cup | Finalizado
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07/07Argentina 3 - 2 Egypt
World Cup | Finalizado
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28/06Jordan 1 - 3 Argentina
World Cup | Finalizado
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22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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