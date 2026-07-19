 Resultado España vs. Argentina - Final Mundial 2026
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19 julio / 13:00

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Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
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EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Argentina

por Christoper Chang
España vs. Argentina - Final Mundial 2026 - Emisoras Unidas
España vs. Argentina - Final Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del España vs. Argentina en actividad de la final de la fiesta mundialista

El partido entre España y Argentina por la final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. Este choque reunirá a dos selecciones con estilos opuestos: el toque y posesión española frente al talento individual y garra argentina. España llega como vigente campeona de Europa tras un torneo impecable: superó a Austria, Portugal, Bélgica y a Francia en semifinales con un fútbol colectivo brillante liderado por Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal, buscando su segundo título mundial. Argentina, defensora del título, avanzó con garra y momentos de magia de Lionel Messi, eliminando a rivales en un camino lleno de épica hasta vencer en semifinales, con un equipo experimentado que aspira a revalidar su corona.

Si España toca la gloria, sumaría su segundo Mundial y se consolidaría como una de las potencias dominantes del fútbol moderno, uniéndose al selecto grupo de bicampeones. En caso de victoria argentina, alcanzaría su cuarto título (tras 1978, 1986 y 2022), igualando a Alemania e Italia y convirtiéndose en la selección más exitosa del siglo XXI, con Messi culminando una carrera legendaria. Un final que promete emoción, historia y un nuevo campeón del mundo.

Minuto a minuto del España vs. Argentina

Worldcup | World Cup - FinalWorldcup | World Cup - Final
Spain
Sistema: No disponible
Estado: No iniciado
0 - 0
19/07/2026 - 13:00
Argentina
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - Final - Worldcup
Fase
Final - Jornada Final
Árbitro
Slavko Vinčić, Slovenia
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

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    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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Estadísticas generales

Spain
Argentina
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Alineaciones

Spain
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Argentina
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