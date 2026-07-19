EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Argentina

Sigue todas las incidencias del España vs. Argentina en actividad de la final de la fiesta mundialista

El partido entre España y Argentina por la final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. Este choque reunirá a dos selecciones con estilos opuestos: el toque y posesión española frente al talento individual y garra argentina. España llega como vigente campeona de Europa tras un torneo impecable: superó a Austria, Portugal, Bélgica y a Francia en semifinales con un fútbol colectivo brillante liderado por Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal, buscando su segundo título mundial. Argentina, defensora del título, avanzó con garra y momentos de magia de Lionel Messi, eliminando a rivales en un camino lleno de épica hasta vencer en semifinales, con un equipo experimentado que aspira a revalidar su corona.

Si España toca la gloria, sumaría su segundo Mundial y se consolidaría como una de las potencias dominantes del fútbol moderno, uniéndose al selecto grupo de bicampeones. En caso de victoria argentina, alcanzaría su cuarto título (tras 1978, 1986 y 2022), igualando a Alemania e Italia y convirtiéndose en la selección más exitosa del siglo XXI, con Messi culminando una carrera legendaria. Un final que promete emoción, historia y un nuevo campeón del mundo.

Minuto a minuto del España vs. Argentina

Worldcup | World Cup - Final Worldcup | World Cup - Final Spain Sistema: No disponible Estado: No iniciado 0 - 0 Argentina Sistema: No disponible Competición World Cup - Final - Worldcup Fase Final - Jornada Final Árbitro Slavko Vinčić, Slovenia Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Spain 14/07 France 0 - 2 Spain

World Cup | Finalizado

10/07 Spain 2 - 1 Belgium

World Cup | Finalizado

06/07 Portugal 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

02/07 Spain 3 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

27/06 Uruguay 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado Últimos de Argentina 15/07 England 1 - 2 Argentina

World Cup | Finalizado

07/07 Argentina 3 - 2 Egypt

World Cup | Finalizado

28/06 Jordan 1 - 3 Argentina

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado Estadísticas generales Spain Argentina 0 Sin datos 0 Alineaciones Spain Spain Sin alineación disponible. Argentina Argentina Sin alineación disponible.

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