 Técnicos de Guatemala y de México dominan en Liga Nacional
Deportes

Técnicos de Guatemala y de México dominan en Liga Nacional

Conoce a los 12 estrategas para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala que arranca este viernes 24 de julio.

Compartir:
Tres técnicos de Guatemala dirigirán en el Apertura 2026 de la Liga Nacional
Tres técnicos de Guatemala dirigirán en el Apertura 2026 de la Liga Nacional / FOTO: Clubes
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

A diferencia de otros torneos de la Liga Nacional de Guatemala, la edición del Apertura 2026, el cual arranca este viernes, tiene una buena noticia para el país, ya que tres técnicos nacionales estarán siendo parte del panel de estrategas para buscar el título mayor del futbol chapín. Los Deportivos Malacateco, Mixco y San Pedro, este último recién ascendido, contarán en la banca con connacionales.

México y Guatemala aportarán tres técnicos cada país para el Torneo Apertura 2026, siendo las naciones con más representatividad.

  • Guatemala: Carlos Robles (Malacateco), Fabricio Benítez (Mixco) y Edwin Vásquez (San Pedro)
  • ⁠México: Roberto Hernández (Xelajú), Héctor Altamirano (Suchitepéquez) y Omar Arellano (Marquense)
Fabricio Benítez, el que condujo a Mixco a su primer subcampeonato

Fabricio Benítez se quedó a un paso de igualar las gestas de Douglas Zamora y Amarini Villatoro.

Otras nacionalidades

Luego, viene el aporte argentino, el cual, en esta oportunidad solamente tendrá a dos representantes: Ramiro Cepeda (Cobán Imperial) y Mauricio Tapia (Antigua)

Los otros cuatro técnicos restantes representan a Costa Rica, Uruguay, Chile y Nicaragua:

  • Costa Rica: Saúl Phillips (Aurora)
  • ⁠Uruguay: Martín García (Guastatoya)
  • ⁠Chile: Marco Antonio Figueroa (Comunicaciones)
  • ⁠Nicaragua: Mario Acevedo (Municipal)
Roberto Hernández asegura que arrancará desfasado en el Apertura 2026

El técnico de Xelajú brindó detalles de una pretemporada atípica hecha con los quetzaltecos, ya que empezaron al revés.

Mauricio Tapia

De los 12 técnicos de la Liga Nacional, Mauricio Tapia es el más ganador, ya que tiene en su poder un total de 5 de los 6 títulos históricos del Antigua G. F. C., récord que lo deja bien parado ante el comparativo con sus demás colegas.

Tapia tiene un gran reto con el cuadro "Panza Verde", al cual, ya le dio un título antes del arranque de la temporada 2026-2027, y fue la primera edición de la Súper Copa Bantrab, donde en penales derrotó al Aurora y se llevó el trofeo.

Por ahora, le tocará pelear por el Apertura 2026 y lograr llegar lo más lejos posible de la Copa Centroamericana 2026.   

  • Antigua: Mauricio Tapia (ARG)
  • Aurora: Saul Phillip (CRC)
  • Cobán Imperial: Ramiro Cepeda (ARG)
  • Comunicaciones: Marco Antonio Figueroa (CHI)
  • Guastatoya: Martín García (URU)
  • Malacateco: Carlos Robles (GUA)
  • Marquense: Omar Arellano (MEX)
  • Mixco: Fabricio Benítez (GUA)
  • Municipal: Mario Acevedo (NIC)
  • San Pedro: Edwin Vásquez (GUA)
  • Suchitepéquez: Héctor Altamirano (MEX)
  • Xelajú: Roberto Hernández (MEX).
Mauricio Tapia es un técnico histórico que no tiene límites

El estratega de Antigua G. F. C. logró su quinto título personal con el “Panza Verde” y busca el récord de Rubén Amorín.

En Portada

VIDEO: Ligan a proceso a Camilo Calvo por parricidiot
Nacionales

VIDEO: Ligan a proceso a Camilo Calvo por parricidio

09:40 PM, Jul 22
Nicaragua pide a Guatemala respetar su derecho a definir políticas electoralest
Nacionales

Nicaragua pide a Guatemala respetar su derecho a definir políticas electorales

09:18 PM, Jul 22
Fiscalía y víctimas de Guatemala apelan excarcelación de exmilitar t
Nacionales

Fiscalía y víctimas de Guatemala apelan excarcelación de exmilitar

10:17 PM, Jul 22
Técnicos de Guatemala y de México dominan en Liga Nacional t
Deportes

Técnicos de Guatemala y de México dominan en Liga Nacional

09:31 PM, Jul 22
Roberto Hernández asegura que arrancará desfasado en el Apertura 2026t
Deportes

Roberto Hernández asegura que arrancará desfasado en el Apertura 2026

08:21 PM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar