Técnicos de Guatemala y de México dominan en Liga Nacional

A diferencia de otros torneos de la Liga Nacional de Guatemala, la edición del Apertura 2026, el cual arranca este viernes, tiene una buena noticia para el país, ya que tres técnicos nacionales estarán siendo parte del panel de estrategas para buscar el título mayor del futbol chapín. Los Deportivos Malacateco, Mixco y San Pedro, este último recién ascendido, contarán en la banca con connacionales.
México y Guatemala aportarán tres técnicos cada país para el Torneo Apertura 2026, siendo las naciones con más representatividad.
- Guatemala: Carlos Robles (Malacateco), Fabricio Benítez (Mixco) y Edwin Vásquez (San Pedro)
- México: Roberto Hernández (Xelajú), Héctor Altamirano (Suchitepéquez) y Omar Arellano (Marquense)
Otras nacionalidades
Luego, viene el aporte argentino, el cual, en esta oportunidad solamente tendrá a dos representantes: Ramiro Cepeda (Cobán Imperial) y Mauricio Tapia (Antigua)
Los otros cuatro técnicos restantes representan a Costa Rica, Uruguay, Chile y Nicaragua:
- Costa Rica: Saúl Phillips (Aurora)
- Uruguay: Martín García (Guastatoya)
- Chile: Marco Antonio Figueroa (Comunicaciones)
- Nicaragua: Mario Acevedo (Municipal)
Mauricio Tapia
De los 12 técnicos de la Liga Nacional, Mauricio Tapia es el más ganador, ya que tiene en su poder un total de 5 de los 6 títulos históricos del Antigua G. F. C., récord que lo deja bien parado ante el comparativo con sus demás colegas.
Tapia tiene un gran reto con el cuadro "Panza Verde", al cual, ya le dio un título antes del arranque de la temporada 2026-2027, y fue la primera edición de la Súper Copa Bantrab, donde en penales derrotó al Aurora y se llevó el trofeo.
Por ahora, le tocará pelear por el Apertura 2026 y lograr llegar lo más lejos posible de la Copa Centroamericana 2026.
- Antigua: Mauricio Tapia (ARG)
- Aurora: Saul Phillip (CRC)
- Cobán Imperial: Ramiro Cepeda (ARG)
- Comunicaciones: Marco Antonio Figueroa (CHI)
- Guastatoya: Martín García (URU)
- Malacateco: Carlos Robles (GUA)
- Marquense: Omar Arellano (MEX)
- Mixco: Fabricio Benítez (GUA)
- Municipal: Mario Acevedo (NIC)
- San Pedro: Edwin Vásquez (GUA)
- Suchitepéquez: Héctor Altamirano (MEX)
- Xelajú: Roberto Hernández (MEX).