 Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidario
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Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidario

La iniciativa denominada “Levantemos a Colombia” busca reunir a hinchas, familias, jugadores y empresas para apoyar a damnificados del terremoto.

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Mario Yepes anunció partido solidario por víctimas del terremoto en Colombia
Mario Yepes anunció partido solidario por víctimas del terremoto en Colombia / FOTO: EFE y Google
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Leyendas del futbol colombiano se reunirán el próximo viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá para disputar un partido solidario cuyos fondos serán destinados íntegramente a las familias y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

La iniciativa, denominada 'Levantemos a Colombia' y organizada por el exfutbolista colombiano Mario Yepes, busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas y ciudadanos en torno al futbol para apoyar a los damnificados que afrontan el reto de volver a empezar tras la emergencia, aunque no han confirmado qué exjugadores participarán en el encuentro.

"Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse", señaló Yepes en un video publicado en Instagram.

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Colombia: Invitan a sumarse a la jornada

Los organizadores invitaron a los colombianos a sumarse a la jornada y destacaron que la totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a las familias y comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto.

"Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos", añadió el exfutbolista, que jugó en el River Plate argentino, el AC Milan italiano y el París Saint-Germain francés, antes de retirarse en 2016.

El terremoto de Colombia deja hasta este domingo 16 de agosto, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de 26 mol 945 viviendas destruidas y 127 mol 557 averiadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

*Información EFE.

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