Mauricio Tapia busca récord de Amorín y Cordero

En la historia de torneos cortos, el técnico argentino Mauricio Tapia alcanzó su quintó título personal (todos con Antigua G. F. C.) y entra al selecto grupo de técnicos que han logrado esta hazaña.
Mauricio Tapia llegó a la final del Apertura 2025 con cuatro títulos (Aperturas 2015, 2016, 2017 y Clausura 2025), y tenía la posibilidad de igualar los cinco campeonatos logrados en torneos cortos por los argentinos Horacio Cordero, Enzo Trossero e Iván Franco Sopegno, y del uruguayo Willy Coito Olivera.
Este sábado, Antigua superó a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y Tapia junto a sus muchachos lograron el sexto título "Panza Verde", de los cuales, cinco fueron conseguidos por Tapia, quien ya iguala a Trossero, Sopegno y Coito.
Pero con la obtención de este quinto título, ahora se abren nuevas puertas para Mauricio Tapia.
Tapia busca marcas de Cordero y Amorín
En la historia de torneo cortos, Mauricio Tapia es uno de los más ganadores y queda a un título de igualar las 6 copas del segundo máximo ganador de Ligas Nacionales incluidos torneo cortos y largos (Cordero).
El futbol profesional de Guatemala está dividido en dos partes: La primera, una Liga Nacional que tenía una temporada larga de un año, como habitualmente se desarrollan las ligas europeas, donde existía solo un campeón, y la segunda, la temporada anual dividida en dos torneos, el Apertura y Clausura, esta modalidad comenzó en la temporada 1999-2000 con el Apertura 1999, que ganó Comunicaciones.
De ahí en adelante, el futbol de Guatemala tiene dos campeones por temporada.
Uniendo los torneos largos y cortos, el técnico más ganador de la historia es el uruguayo Rubín Amorín (QEPD), quien logró ocho títulos (todos torneos largos) con tres equipos: Aurora, Municipal y Comunicaciones.
Los ocho títulos de Rubén Amorín: Temporada 1964, 1966 y 1967-1968 con Aurora, 1973 y 1974 con Municipal, 1977 con Comunicaciones, 1984 repetía con Aurora y en 1991-1992 llegó su octavo título personal y el tercero con Municipal.
Detrás de Amorín (8 títulos), está Horacio Cordero con 6 cetros (5 en torneos cortos y uno largo). Antes de conseguir los dos títulos con Municipal y dos con Comunicaciones en torneos cortos, el técnico argentino logró un título con el "Mimado de la Afición" en la temporada 1993-1994 (torneo largo).
Con esto, Mauricio Tapia es uno de los terceros mejores técnicos más exitosos en la historia de Guatemala solo por detrás de Amorín y Cordero.