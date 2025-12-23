 Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia
Deportes

Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vuelta

El "Panza Verde" asegura la continuidad del técnico más exitoso de su historia.

Compartir:
Mauricio Tapia continuará con Antigua G. F. C.
Mauricio Tapia continuará con Antigua G. F. C. / FOTO: Alex Meoño

Tras una serie de rumores que señalaban que el técnico argentino Mauricio Tapia era tentado para dirigir al Xelajú M. C., el Antigua G. F. C., actual finalista del Apertura 2025, oficializó la tarde de este 23 de diciembre la renovación de su entrenador y con ello se cierra el tema de las especulaciones.

"Antigua informa la renovación del profesor Mauricio Tapia como director técnico del primer equipo", fue el escueto mensaje del "Panza Verde", donde no se dan más detalles sobre el nuevo contrato de Tapia al frente del conjunto colonial.

Mauricio Tapia es el técnico más exitoso de la historia de Antigua G. F. C., club que tiene en su cuenta cinco títulos de Liga Nacional, donde el sudamericano ha ganado cuatro copas, tres de ellas a Municipal.

Tapia está a las puertas de un nuevo título, el cual sería el quinto para Mauricio y con ello hará historia al igualar a los profesores argentinos: Horacio Cordero, Enzo Trossero, Iván Franco Sopegno y el uruguayo Willy Coito Olivera.

Foto embed
Mauricio Tapia renueva con Antigua G. F. C. - Antigua GFC

Historial de Mauricio Tapia

Mauricio Antonio Tapia es un entrenador argentino nacido el 20 de agosto de 1970 en Tandil. Su carrera como técnico se ha desarrollado principalmente en el futbol de Guatemala, donde ha logrado gran éxito, especialmente con Antigua GFC, club con el que ha ganado la mayoría de sus títulos.

Atlético Mictlán, Deportivo Mixco, Juventud Retalteca, Zacapa, Sacachispas, Cobán Imperial, Comunicaciones, Universidad y Deportivo Marquense han sido algunos de los clubes que ha dirigido el argentino Mauricio Tapia.

Título de Mauricio Tapia con Antigua: 

  • Apertura 2015 ante Guastatoya 
  • Apertura 2016 ante Municipal 
  • Apertura 2017 ante Municipal 
  • Clausura 2025 ante Municipal 

El otro técnico que hizo campeón al Antigua G. F. C. fue Juan Antonio Torres Servín cuando le ganó el duelo a Deportivo Malacateco. 

Tapia busca este domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ganar el título a Municipal. La serie va 2-0 tras el duelo de ida.  

Mauricio Tapia en busca de un nuevo récord con Antigua GFC

De salir campeón el próximo sábado, Tapia se uniría al grupo de técnicos con más títulos en torneos cortos en el futbol guatemalteco.

En Portada

Suman dos cuerpos identificados, de los hallados en zona 25t
Nacionales

Suman dos cuerpos identificados, de los hallados en zona 25

01:43 PM, Dic 23
Una tragedia afecta el entorno de Lionel Messit
Deportes

Una tragedia afecta el entorno de Lionel Messi

01:06 PM, Dic 23
INACIF corrige identidad del cuerpo encontrado en zona 25t
Nacionales

INACIF corrige identidad del cuerpo encontrado en zona 25

12:47 PM, Dic 23
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la callet
Farándula

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle

10:38 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos