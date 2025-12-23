Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia

Tras una serie de rumores que señalaban que el técnico argentino Mauricio Tapia era tentado para dirigir al Xelajú M. C., el Antigua G. F. C., actual finalista del Apertura 2025, oficializó la tarde de este 23 de diciembre la renovación de su entrenador y con ello se cierra el tema de las especulaciones.
"Antigua informa la renovación del profesor Mauricio Tapia como director técnico del primer equipo", fue el escueto mensaje del "Panza Verde", donde no se dan más detalles sobre el nuevo contrato de Tapia al frente del conjunto colonial.
Mauricio Tapia es el técnico más exitoso de la historia de Antigua G. F. C., club que tiene en su cuenta cinco títulos de Liga Nacional, donde el sudamericano ha ganado cuatro copas, tres de ellas a Municipal.
Tapia está a las puertas de un nuevo título, el cual sería el quinto para Mauricio y con ello hará historia al igualar a los profesores argentinos: Horacio Cordero, Enzo Trossero, Iván Franco Sopegno y el uruguayo Willy Coito Olivera.
Historial de Mauricio Tapia
Mauricio Antonio Tapia es un entrenador argentino nacido el 20 de agosto de 1970 en Tandil. Su carrera como técnico se ha desarrollado principalmente en el futbol de Guatemala, donde ha logrado gran éxito, especialmente con Antigua GFC, club con el que ha ganado la mayoría de sus títulos.
Atlético Mictlán, Deportivo Mixco, Juventud Retalteca, Zacapa, Sacachispas, Cobán Imperial, Comunicaciones, Universidad y Deportivo Marquense han sido algunos de los clubes que ha dirigido el argentino Mauricio Tapia.
Título de Mauricio Tapia con Antigua:
- Apertura 2015 ante Guastatoya
- Apertura 2016 ante Municipal
- Apertura 2017 ante Municipal
- Clausura 2025 ante Municipal
El otro técnico que hizo campeón al Antigua G. F. C. fue Juan Antonio Torres Servín cuando le ganó el duelo a Deportivo Malacateco.
Tapia busca este domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ganar el título a Municipal. La serie va 2-0 tras el duelo de ida.