Mauricio Tapia en busca de un nuevo récord con Antigua GFC

Antigua GFC dio un paso firme rumbo al título del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 2-0 a Municipal en la final de ida. Los goles de Francisco Apaolaza y Óscar Santis le otorgaron a los coloniales una ventaja importante de cara al duelo definitivo, alimentando la ilusión de conquistar su sexta estrella en la Liga Nacional. Al mismo tiempo, este resultado coloca a su entrenador, Mauricio Tapia, a tan solo 90 minutos de alcanzar un nuevo hito en su carrera.
De confirmarse el campeonato el próximo sábado, Tapia igualaría un récord histórico en el fútbol guatemalteco, al integrarse al selecto grupo de técnicos con más títulos en torneos cortos. Se trata de una lista exclusiva, integrada únicamente por entrenadores sudamericanos que han dejado una huella profunda en el balompié nacional. El logro no solo consolidaría el exitoso proyecto de Antigua GFC, sino que también reafirmaría la vigencia y capacidad del estratega argentino.
Mauricio Tapia a 90 minutos de hacer historia
Actualmente, este grupo está conformado por Horacio Cordero (Argentina), Willy Coito (Uruguay), Enzo Trossero (Argentina) e Iván Franco Sopegno (Argentina), todos con cinco campeonatos en torneos cortos. Mauricio Tapia, con cuatro títulos en su palmarés, podría alcanzar esa cifra y compartir el sitial de honor con estos reconocidos entrenadores, todos protagonistas clave en distintas épocas del fútbol guatemalteco.
Cabe destacar que Tapia ya estuvo cerca de lograr esta marca años atrás, cuando dirigía a Comunicaciones. Sin embargo, en aquella etapa perdió dos finales consecutivas, una ante Santa Lucía Cotzumalguapa y otra frente a Malacateco, oportunidades que postergaron su ingreso a este grupo privilegiado.
La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio El Trébol. En esta instancia no se aplican ni el gol de visitante ni la posición en la tabla como criterios de desempate, por lo que un empate en el marcador global llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a la definición por penales.