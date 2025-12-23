 Mauricio Tapia en busca de un nuevo récord con Antigua GFC
Deportes

Mauricio Tapia en busca de un nuevo récord con Antigua GFC

De salir campeón el próximo sábado, Tapia se uniría al grupo de técnicos con más títulos en torneos cortos en el futbol guatemalteco.

Compartir:
Mauricio Tapia llegó a cuatro títulos con Antigua GFC - Alex Meoño
Mauricio Tapia llegó a cuatro títulos con Antigua GFC / FOTO: Alex Meoño

Antigua GFC dio un paso firme rumbo al título del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 2-0 a Municipal en la final de ida. Los goles de Francisco Apaolaza y Óscar Santis le otorgaron a los coloniales una ventaja importante de cara al duelo definitivo, alimentando la ilusión de conquistar su sexta estrella en la Liga Nacional. Al mismo tiempo, este resultado coloca a su entrenador, Mauricio Tapia, a tan solo 90 minutos de alcanzar un nuevo hito en su carrera.

De confirmarse el campeonato el próximo sábado, Tapia igualaría un récord histórico en el fútbol guatemalteco, al integrarse al selecto grupo de técnicos con más títulos en torneos cortos. Se trata de una lista exclusiva, integrada únicamente por entrenadores sudamericanos que han dejado una huella profunda en el balompié nacional. El logro no solo consolidaría el exitoso proyecto de Antigua GFC, sino que también reafirmaría la vigencia y capacidad del estratega argentino.

Mauricio Tapia a 90 minutos de hacer historia

Actualmente, este grupo está conformado por Horacio Cordero (Argentina), Willy Coito (Uruguay), Enzo Trossero (Argentina) e Iván Franco Sopegno (Argentina), todos con cinco campeonatos en torneos cortos. Mauricio Tapia, con cuatro títulos en su palmarés, podría alcanzar esa cifra y compartir el sitial de honor con estos reconocidos entrenadores, todos protagonistas clave en distintas épocas del fútbol guatemalteco.

Cabe destacar que Tapia ya estuvo cerca de lograr esta marca años atrás, cuando dirigía a Comunicaciones. Sin embargo, en aquella etapa perdió dos finales consecutivas, una ante Santa Lucía Cotzumalguapa y otra frente a Malacateco, oportunidades que postergaron su ingreso a este grupo privilegiado.

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio El Trébol. En esta instancia no se aplican ni el gol de visitante ni la posición en la tabla como criterios de desempate, por lo que un empate en el marcador global llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a la definición por penales.

Foto embed
Mauricio Tapia, técnico de Antigua GFC - Liga Guate Banrural

En Portada

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25t
Nacionales

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

10:34 AM, Dic 23
Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrickt
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

10:47 AM, Dic 23
Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.t
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

09:05 AM, Dic 23
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemalat
Farándula

Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

08:33 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos