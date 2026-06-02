 Salud: Susana Cojón es nombrada viceministra Administrativa
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Asume nueva viceministra Administrativa de la cartera de Salud

Susana Cojón sustituye en el cargo a Juan Carlos Oxom, quien presentó su renuncia al cargo.

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Susana Cojón fue nombrada viceministra Administrativa Financiera., Ministerio de Salud
Susana Cojón fue nombrada viceministra Administrativa Financiera. / FOTO: Ministerio de Salud
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este martes, 2 de junio, el nombramiento de Susana Cojón como viceministra Administrativa Financiera. La nueva funcionaria llega a la institución en sustitución de Juan Carlos Oxom, quien presentó su renuncia al cargo.

La cartera emitió un comunicado para anunciar el cambio de autoridad en esa dependencia. En el documento, expresó su agradecimiento al trabajo y aportes realizados por el viceministro saliente durante el tiempo que desempeñó sus funciones.

En tanto, añadió que, como parte de la continuidad de la gestión institucional y con el propósito de seguir impulsando una administración eficiente, transparente y orientada a resultados, se nombró a Cojón.

De acuerdo con la información compartida, la nueva viceministra cuenta con una trayectoria en la administración pública, también con experiencia en la ejecución presupuestaria, financiera y en la gestión administrativa en general sobre el sector salud.

"Su incorporación al equipo de trabajo del MSPAS reafirma el compromiso de esta cartera con el fortalecimiento institucional, la adecuada gestión de los recursos públicos y la implementación de acciones que permitan acercar los servicios de salud a la población guatemalteca", se detalló en el comunicado.

Acerca de la nueva viceministra

El MSPAS informó que Susana Cojón es Licenciada en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y posee cierre de pensum de Maestría en Defensa Jurídica en Auditoría por la Universidad Galileo. También cuenta con formación en control interno y contrataciones del Estado.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en la administración pública. En este período, ha desempeñado funciones de dirección, coordinación y gestión integral en instituciones del Estado, laborando en temas de planificación, auditoría y administración de recursos.

Según la cartera de Salud, la nueva viceministra ha ocupado cargos estratégicos y ha liderado procesos de gestión administrativa, ejecución presupuestaria y fortalecimiento institucional en esa entidad. Asimismo, ha prestado sus servicios en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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