 Guatemala permanece libre de hantavirus, confirma el MSPAS
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Guatemala permanece libre de hantavirus, confirma el MSPAS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social explicó que actualmente no hay indicios de riesgo o contagios de esta enfermedad.

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El crucero neerlandés MV Hondius reportó casos de esa enfermedad, muy lejos de Guatemala., EFE
El crucero neerlandés MV Hondius reportó casos de esa enfermedad, muy lejos de Guatemala. / FOTO: EFE

Luego de confirmar que Guatemala permanece libre de hantavirus, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que autoridades sanitarias internacionales mantienen un seguimiento técnico a un evento internacional relacionado con la enfermedad. La cartera salubrista explicó que en un crucero se reportaron varios casos de hantavirus y subrayaron que "actualmente, no hay indicios de riesgo, ni de contagios para Guatemala".

En cuanto al crucero, el MSPAS aseguró tener información disponible que indica que ese evento se encuentra bajo investigación y manejo por las autoridades sanitarias internacionales correspondientes.

¿Qué es el hantavirus y que puede causar?

Las autoridades añadieron que el hantavirus es una enfermedad poco común, pero puede causar complicaciones graves. "Se transmite por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados y al respirar partículas contaminadas durante la limpieza de espacios cerrados como bodegas, viviendas abandonadas o áreas con roedores", precisaron.

El MSPAS agregó que la transmisión entre personas es rara y ocurre solo con contacto estrecho y prolongado, en algunos tipos del virus.

"Actualmente las acciones corresponden a vigilancia, seguimiento epidemiológico y coordinación internacional. No hay una alerta sanitaria para Guatemala", afirmaron.

Piden evitar las noticias falsas sobre hantavirus

Además, solicitaron a la población informarse únicamente por canales oficiales y evitar compartir publicaciones alarmantes o falsas.

"El MSPAS continuará informando oportunamente ante cualquier cambio en la situación", finalizaron.

Otros detalles del hantavirus

El hantavirus toma su nombre del río surcoreano Hantan, ya que los primeros casos se descubrieron en soldados de la Guerra de Corea (1950-53), y es una enfermedad zoonótica (transmitida por animales) que se contrae principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Sin embargo, el brote actual, según los casos confirmados en laboratorio, pertenece a la variante Andes, la única de la que se han registrado contagios de humano a humano por contacto estrecho, aunque no es de alta capacidad de transmisión por esta vía.

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El brote se reportó cuando el crucero permanecía en Cabo Verde. - EFE

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