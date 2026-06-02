 Larkin Morales, motorista atropellado, pide justicia
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"Tenía una vida por delante": Motorista atropellado pide justicia

Larkin Morales, el joven embestido por un automovilista en la zona 9, relató la complicada situación que enfrenta tras perder una pierna como consecuencia del incidente.

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Larkin Morales, motorista atropellado en la zona 9, acude por primera vez a una audiencia en seguimiento de su caso en Torre de Tribunales., Ángel Oliva/EU
Larkin Morales, motorista atropellado en la zona 9, acude por primera vez a una audiencia en seguimiento de su caso en Torre de Tribunales. / FOTO: Ángel Oliva/EU
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El joven motorista Larkin Daniel Morales, quien fue atropellado en septiembre de 2025 en un sector de la zona 9 capitalina, compareció por primera vez este martes a una audiencia relacionada con el seguimiento de su caso y relató los difíciles momentos que ha vivido tras la agresión, a la vez que pidió que se haga justicia.

La víctima, de 22 años, esperaba en uno de los pasillos de la Torre de Tribunales a que diera inicio la diligencia de etapa intermedia contra Carlos Acevedo Navas, el conductor señalado de embestirlo en múltiples ocasiones con su automóvil y generarle graves lesiones que conllevaron que tuvieran que amputarle una de sus extremidades.

Mientras se esperaba su ingreso a la sala, Morales compartió algunas palabras con los periodistas y relató cómo ha sido su vida tras perder una pierna como consecuencia del incidente violento que ocurrió un día en el que desarrollaba sus labores cotidianas sin pensar que se enfrentaría a algo tan complicado.

Motorista embestido: Defensa de Acevedo pide cambio de delito

Los abogados buscaban evitar que Carlos Acevedo Navas enfrentara a la justicia por el delito de homicidio en grado de tentativa, pero el juez rechazó la modificación.

Un "hecho traumático"

En las redes sociales circuló el video del momento exacto en el que, mientras esperaba a que un semáforo le marcara luz verde para poder continuar avanzando, el motorista Larkin Morales fue atropellado en al menos tres ocasiones por un automovilista que también estaba formado en la fila, justo detrás de él.

Sin aparente causa, de repente fue puesto en marcha el carro e impactó directamente contra la víctima, que estaba a bordo de su vehículo de dos ruedas. Tras esto, el conductor retrocedió en al menos dos ocasiones para repetir la misma acción de colisionar al motorista.

Sobre lo ocurrido, Morales indicó que "es muy difícil de olvidarlo", ya que se trató de un hecho traumático.

"Fue muy duro. Me recuerdo a detalle de las tres veces que me atropelló. Recuerdo todo", expresó consternado.

Cambio radical y momentos complicados

El día de la agresión, los bomberos trasladaron al motorista al hospital general San Juan de Dios para recibir el tratamiento necesario debido a los traumas y fracturas que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Luego de varios días de tratamiento, se confirmó la trágica noticia de que deberían amputarle una de sus piernas, pues a pesar de los esfuerzos del equipo médico no fue posible que se recuperara de la fractura expuesta que presentaba cuando ingresó.

Sobre cómo ha impactado esta situación en su vida, Morales expresó: "Ha sido un proceso largo. Ha costado mucho, las rehabilitaciones han sido tediosas y largas; y la parte psicológica, ya que es muy difícil procesar todo lo que ha pasado".

"Ha sido un cambio radical. Tenía una vida por delante. Estaba estudiando una carrera en enfermería y ya no pude continuar. Y ha sido un proceso largo. Ha cambiado mucho mi vida", agregó.

Finalmente, expresó que espera que se haga justicia y que su caso se resuelva lo antes posible.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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