Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

Surgen nuevos detalles del violento incidente de tránsito en zona 9.

Un video de una cámara de seguridad, junto con grabaciones ciudadanas, se viralizó en las últimas horas al mostrar una escena de extrema violencia en la zona 9 capitalina, donde un automovilista atropelló en repetidas ocasiones a un motorista frente a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y varios testigos.

El incidente se registró en la 1ª calle y 6ª avenida, en plena hora pico de tránsito, lo que generó indignación entre los presentes y usuarios de las redes sociales por la agresividad con la que actuó el conductor.

En las imágenes se observa cómo el piloto de una camioneta gris acelera directamente contra el motorista, lo impacta por detrás y lo prensa contra otro vehículo. Lejos de detenerse, retrocede y vuelve a embestirlo dos veces más, mientras el semáforo permanecía en rojo.

El choque en cadena provocó además que el carro golpeado inicialmente colisionara con un tercero que circulaba adelante. Durante esos instantes, agentes de la PNC intentaron detener sin éxito la agresión.

Detienen a automovilista en zona 9

Tras el ataque, personas que presenciaron el hecho grabaron los momentos posteriores y auxiliaron al motorista. La PNC logró reducir al automovilista, identificado como Carlos Acevedo Navas, de 70 años, quien fue detenido y posteriormente trasladado a Torre de Tribunales.

Bomberos Municipales atendieron al motorista, identificado como Larkin Morales Cuque, de 22 años, quien sufrió una grave lesión en la pierna derecha con exposición ósea. Fue trasladado de urgencia al IGSS 7-19. Hasta ahora se desconoce su estado de salud.

Motivo aún sin confirmar

El origen de la violenta acción no ha sido esclarecido. Algunos testigos señalaron que pudo tratarse de una discusión previa entre ambos conductores; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

El caso generó debate en redes sobre la violencia vial en la ciudad, así como sobre la reacción de las autoridades ante un ataque ocurrido a plena vista de ciudadanos y cámaras de seguridad.

