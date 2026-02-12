Motorista embestido: Defensa pide cambio de delito

La audiencia de etapa intermedia de Carlos Acevedo Navas, señalado de atropellar en varias ocasiones a Larkin Daniel Morales, quien se conducía en su motocicleta en un sector de la zona 9 capital, está programada para este jueves, 12 de febrero, con el fin de esclarecer su situación legal.
Previo a iniciar la referida fase, la defensa solicitó que se modifique el delito por el cual está siendo procesado el sindicado, ya que, a su criterio la sala que inicialmente hizo cambios en el cargo no estableció cuál sería el motivo del hecho.
En ese sentido, el abogado le planteó al juez a cargo que se cambie el delito de homicidio en grado de tentativa por lesiones gravísimas. Este último representaría una pena menor, en caso de que Acevedo sea encontrado culpable de los hechos que se le imputan.
El profesional del derecho expuso que originalmente su patrocinado estaba ligado a proceso por el delito de lesiones graves y mediante la resolución de la Sala Tercera, emitida en octubre de 2025, se hizo el cambio a la tentativa de homicidio.
"Entonces, la solicitud de reforma, honorable juzgador, versa específicamente en el argumento de las consideraciones de la Sala Tercera, que establece el cambio de clasificación jurídica porque, a criterio de la sala, existía la intención de darle muerte a una persona, pero no simplemente es señalarlo, pues el mismo es de manera subjetiva", planteó.
Agregó que debe existir resoluciones fundamentadas en que los hechos que se dan alrededor marcan la intención de la persona de provocar específicamente ese daño mayor, que es la muerte, y que esto se pueda analizar mediante los medios de convicción y los hechos en el momento justo y específico de la acción.
"Se tuvo que analizar por parte de la sala hechos que se dieron en primera declaración. Ellos únicamente analizan lo solicitado en la apelación presentada por el querellante. Por tal razón, en los considerandos no hacen mención de cómo fue esa postura e intención. Si la postura fue previo al choque y embestir al motociclista", manifestó.
El abogado basó su exposición en los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en los que se estableció que las heridas no representaron peligro para la vida de la víctima.
Fiscalía se opone
El Ministerio Público se pronunció en la audiencia con respecto al planteamiento de la defensa y expresó su oposición a que se haga el cambio de delito. La fiscal a cargo del caso mencionó que Acevedo Navas utilizó su vehículo como arma para atentar contra la vida de Morales.
Según detalló, en el informe del Inacif emitido en octubre pasado el médico forense, donde se dio respuesta a una pregunta planteada acerca de la situación el agraviado, el médico forense manifestó que presentaba una fractura expuesta, pero que no estuvo en riesgo su vida.
"Si bien es cierto, honorable juzgador, el médico forense en el apartado de conclusiones hace referencia a ello, evidentemente no se está basando en grabaciones de cámaras que pudo haber analizado, sino al estado clínico que tenía la persona", añadió.
Juez no modifica delito
Tras analizar los argumentos de las partes, el juez Segundo de Instancia Penal, Maximino Morales, resolvió declarar sin lugar la modificación del delito. En ese contexto, Navas seguirá enfrentando a la justicia por homicidio en grado de tentativa.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7