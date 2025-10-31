El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Carlos Ovidio Acevedo Navas, procesado por embestir en varias ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina, está clínicamente estable para guardar prisión preventiva.
Conductor señalado de embestir a motorista es apto para guardar prisión, según Inacif
Según el Inacif, Carlos Acevedo está clínicamente estable para permanecer detenido.
- por Nancy Alvarez
- 13:14, Oct 31 2025
En Portada
