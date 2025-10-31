 VIDEO. Agente de tránsito atropellado en Mixco
Nacionales

VIDEO. Atropellan a agente de tránsito en Mixco; autoridades piden precaución a conductores

El alcalde de Mixco, Neto Bran, difundió el video de la agresión contra el agente de Emixtra que permanecía regulando el tránsito en cercanías de un paso a desnivel.

El agente de Emixtra fue atropellado en cercanías de un paso a desnivel en zona 11 de Mixco., Municipalidad de Mixco
El agente de Emixtra fue atropellado en cercanías de un paso a desnivel en zona 11 de Mixco. / FOTO: Municipalidad de Mixco

Un agente de Emixtra que se encontraba ejerciendo sus labores fue atropellado este viernes, 31 de octubre, en cercanías del paso a desnivel Naranjo-Minervas, en la zona 11 del municipio de Mixco, Guatemala.

El alcalde de esa localidad, Neto Bran, hizo la denuncia públicamente sobre este caso y difundió el video del momento en el que ocurrió el incidente. Aseguró que el trabajador municipal se encontraba regulando el reversible en ese sector cuando se dio la agresión.

Según el funcionario, el piloto implicado conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a evitar salir a las calles en esas condiciones y ponerse detrás de un volante o manubrio, pues arriesgan sus vidas y las de los demás.

"Piloto ebrio atropella a nuestro agente de Emixtra. Tomemos conciencia de no manejar bolos!", expresó Bran en la publicación donde compartió la grabación.

Además, consideró que últimamente se han presentado muchos casos en los que están atropellando a policías de tránsito. "Tengamos cuidado con los policías que son servidores públicos y seres humanos!", añadió.

Agente de PMT es atropellada en la zona 9

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que el pasado lunes 27 de octubre se registró un incidente en la 7ª avenida y 13 calle de la zona 9, en el marco del cual resultó herida una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). La trabajadora fue atropellada por una automovilista que después intentó darse a la fuga.

El hecho al que hizo referencia la comuna quedó grabado en videos que circulan en las redes sociales, donde se puede observar el momento en el que la agente se acerca a la ventanilla para hacerle alguna indicación a la persona que está al volante.

Ante la respuesta negativa de la conductora, que aparentemente estaba obstaculizando el paso peatonal, la empleada municipal opta por empezar a registraro los datos del vehículo, movilizándose al frente para tomar la información de las placas. En ese momento, la automovilista puso en marcha el carro y arrastró por varios metros a la agente.

Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMT

La automovilista fue beneficiada con medidas sustitutivas.

