 Intensas lluvias previstas por sistema de baja presión
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Pronostican intensas lluvias por sistema de baja presión

De acuerdo con el Insivumeh, se prevén abundantes lluvias a partir del 6 de junio en las regiones del sur al centro del país.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer este jueves, 4 de junio, que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada cerca del Pacífico guatemalteco, debido a la posibilidad de que evolucione a un sistema ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con el servicio meteorológico, la probabilidad de formación ciclónica a siete días es considerada media, por lo que se da seguimiento constante a la evolución de este fenómeno y a sus posibles efectos sobre el territorio nacional.

Las autoridades indicaron que los modelos de pronóstico asociados al área de vigilancia muestran un incremento significativo de las lluvias a partir del próximo 6 de junio, principalmente en las regiones del sur al centro del país.

El pronóstico refleja que el sistema de baja presión previsto por el Centro Nacional de Huracanes favorecerá el ingreso de abundante humedad desde el océano Pacífico hacia Guatemala, generando lluvias persistentes y condiciones atmosféricas inestables durante los próximos días.

En ese contexto, la institución recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra o crecidas repentinas de ríos.

Recomendaciones y medidas preventivas

La persistencia del fuerte calentamiento en todo el país, combinado con el fenómeno mencionado, representa un factor de riesgo para el desarrollo de eventos meteorológicos extremos, destacando la importancia de no subestimar las advertencias emitidas por las autoridades. entre las recomendaciones destacan:

  • Tomar precauciones por la alta probabilidad de lluvias intensas en diferentes regiones.
  • Mantenerse atento a los reportes oficiales difundidos a través de las redes sociales y la página web de Insivumeh.
  • La población, especialmente en sectores montañosos y áreas propensas a tormentas, debe estar preparada ante la posibilidad de vientos fuertes y granizadas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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