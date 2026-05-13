 Huracanes 2026: Nombres, Fechas y Pronóstico de Tormentas
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Los nombres para las tormentas 2026, fechas y pronóstico de hasta 20 ciclones en esta temporada

La temporada de huracanes 2026 en Guatemala está por iniciar y traerá entre 16 y 20 tormentas, para las cuales ya fueron establecidos los nombres.

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Huracanes Pacífico , Conred
Huracanes Pacífico / FOTO: Conred

El próximo 15 de mayo, la cuenca del Pacífico dará inicio a una nueva temporada de huracanes, una situación que se mantendrá hasta el 30 de noviembre de 2026. En ese periodo, las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecen la formación de depresiones tropicales, tormentas y huracanes que pueden impactar la región. En el Atlántico, la temporada arrancará oficialmente el 1 de junio y seguirá el mismo calendario.

La Organización Meteorológica Mundial ya definió los nombres que identificarán a las tormentas y huracanes en el Pacífico durante este ciclo. Para la temporada 2026 los nombres seleccionados son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Pronostican entre 16 y 20 tormentas

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), integrado al Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), anticipa la formación de entre 16 y 20 tormentas con nombre propio en la cuenca del Pacífico para 2026. De esa cifra, entre 8 y 10 sistemas podrían desarrollarse hasta alcanzar la categoría de huracán y, dentro de ellos, entre 3 a 5 serían huracanes mayores, es decir, con un potencial destructivo más alto.

Durante estos meses, la vigilancia meteorológica será clave para mantener informada a la población y reducir riesgos. La coordinación interinstitucional es fundamental frente a las lluvias y posibles emergencias derivadas de estos fenómenos.

Medidas de prevención ante las lluvias

Para el trimestre de mayo a julio de 2026, Conred pone a disposición su Protocolo de Lluvias, documento clave para la toma de decisiones conjuntas y la activación de medidas preventivas, respuesta eficaz y procesos de recuperación. Este protocolo está diseñado para fortalecer la protección de la población guatemalteca ante cualquier eventualidad originada por las lluvias o el impacto de un sistema ciclónico.

Las autoridades insisten en la importancia de acceder y consultar este protocolo, ya que fungirá como guía para municipios, instituciones y familias, ayudando a definir acciones inmediatas y coordinadas en cada fase del fenómeno.

Recomendaciones para la ciudadanía

Como parte del enfoque preventivo, las instancias encargadas instan a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a prepararse anticipadamente para eventuales emergencias climáticas. Entre las recomendaciones principales figuran:

  • Elaborar una mochila de las 72 horas con los insumos necesarios para la supervivencia en caso de evacuación.
  • Revisar y actualizar el Plan Familiar de Respuesta, asegurando que todos los integrantes del hogar sepan cómo actuar en caso de alerta.

La preparación y la información oportuna se presentan como los principales aliados ante la temporada de huracanes 2026, periodo en el que las condiciones meteorológicas requerirán atención constante y colaboración de todas las partes involucradas.

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