 VOLCÁN DE FUEGO: Rinden homenaje póstumo a bomberos
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VOLCÁN DE FUEGO: Rinden homenaje póstumo a bomberos

Bomberos honraron la memoria, y el compromiso de los socorristas al servicio de la población, a ocho años de la tragedia del volcán de Fuego.

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Bomberos Voluntarios en San Juan Alotenango, Sacatepéquez realizaron un homenaje póstumo., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos Voluntarios en San Juan Alotenango, Sacatepéquez realizaron un homenaje póstumo. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios
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Personal de la 55 Compañía de Bomberos Voluntarios en San Juan Alotenango, Sacatepéquez realizaron un homenaje póstumo este martes  3 de junio, para recordar a los socorristas que perdieron la vida durante la erupción del volcán de Fuego

Durante la emergencia murieron los paramédicos: Juan Bajxac, Luis Castillo Santos y José Antonio Castillo Santos, cuyo legado de servicio y sacrificio permanece vivo en la institución y en la comunidad que protegieron, indicaron bomberos.

Fue un 3 de junio de 2018 que ofrendaron su vida durante la emergencia ocurrida en el volcán de Fuego.

El pasado 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego, el más activo de los 32 que tiene Guatemala, registró su más violenta erupción que dejó  201 muertos y más de 1.7 millones de afectados.

La actividad volcánica del coloso de cerca de 4 mil metros de altura se transformó en catástrofe cuando masivos flujos piroclásticos (nubes ardientes de gas, ceniza y rocas a altísimas temperaturas) descendieron a gran velocidad por las barrancas del volcán, sepultando comunidades como San Miguel Los Lotes y El Rodeo en el departamento de Escuintla.

La actividad volcánica sorprendió a pobladores y se convirtió en noticia internacional en pocas horas por las altas columnas de material volcánico, la evacuación de los pobladores de áreas aledañas no fue oportuna.

A 8 años de la tragedia del Volcán de Fuego: lecciones aprendidas

La tragedia del 3 de junio de 2018 fue la erupción más violenta del Volcán de Fuego en Guatemala desde 1974, con una cifra oficial de cerca de 200 muertes y 1.7 millones de damnificados.

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