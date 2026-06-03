VOLCÁN DE FUEGO: Rinden homenaje póstumo a bomberos

Personal de la 55 Compañía de Bomberos Voluntarios en San Juan Alotenango, Sacatepéquez realizaron un homenaje póstumo este martes 3 de junio, para recordar a los socorristas que perdieron la vida durante la erupción del volcán de Fuego.
Durante la emergencia murieron los paramédicos: Juan Bajxac, Luis Castillo Santos y José Antonio Castillo Santos, cuyo legado de servicio y sacrificio permanece vivo en la institución y en la comunidad que protegieron, indicaron bomberos.
Fue un 3 de junio de 2018 que ofrendaron su vida durante la emergencia ocurrida en el volcán de Fuego.
El pasado 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego, el más activo de los 32 que tiene Guatemala, registró su más violenta erupción que dejó 201 muertos y más de 1.7 millones de afectados.
La actividad volcánica del coloso de cerca de 4 mil metros de altura se transformó en catástrofe cuando masivos flujos piroclásticos (nubes ardientes de gas, ceniza y rocas a altísimas temperaturas) descendieron a gran velocidad por las barrancas del volcán, sepultando comunidades como San Miguel Los Lotes y El Rodeo en el departamento de Escuintla.
La actividad volcánica sorprendió a pobladores y se convirtió en noticia internacional en pocas horas por las altas columnas de material volcánico, la evacuación de los pobladores de áreas aledañas no fue oportuna.