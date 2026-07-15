Ligan a proceso a implicado en secuestro de odontólogo

El Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió este miércoles, 15 de julio, ligar a proceso penal a Andrés Alcázar Crespo, señalado por presuntamente tener vínculos con el caso que se sigue por el secuestro del odontólogo Julio Martínez.
La audiencia de primera declaración contra el sindicado se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, las partes expusieron sus argumentos ante el juez Eduardo Orozco, quien tiene a su cargo el expediente sobre la investigación tras la desaparición del profesional.
El Ministerio Público (MP) señaló a Alcázar, quien es el sexto detenido dentro de este caso, de comprar los chips para los celulares que se utilizaron para mantener la comunicación relacionada con la negociación en el marco del secuestro.
Como parte de la imputación, la Fiscalía señaló que esos elementos con los que contribuyó el señalado permitieron mantener una serie de conversaciones sobre los delitos cometidos contra Martínez y solicitar a sus familiares los Q5 millones a cambio de su liberación.
En ese sentido, el representante del ente investigador solicitó al juez que el detenido fuera procesado por el delito de secuestro. A esta petición se sumaron los querellantes.
En tanto, la defensa argumentó que los señalamientos expuestos por el MP no tenían sustento. El abogado descalificó específicamente que Alcázar haya adquirido las tarjetas SIM, pues mencionó que para la compra se debe mostrar el Documento Personal de Identificación (DPI) y en este caso no se establece la identificación de su patrocinado. Por ello, enfatizó que no es actor material del delito.
Resolución lo envía a prisión
El juez analizó los planteamientos y consideró que existían los indicios para respaldar los señalamientos contra Alcázar, por lo que resolvió ligarlo a proceso penal por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.
Asimismo, aunque la defensa solicitó que se le otorgaran medidas sustitutiva, incluido el uso de control telemático, el juez consideró que no era procedente y lo envío a prisión preventiva, la cual deberá cumplir en la cárcel Mariscal Zavala.
* Con información de Omar Solís y Oscar Grijalva, Emisoras Unidas.