 Bebidas con proteína: beneficios y su creciente popularidad
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Bebidas con proteína: conoce todos los beneficios y por qué cada vez son más populares

Conoce por qué cada vez más personas las incorporan a su rutina y cómo llega una nueva tendencia.

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Proteína / FOTO: Proteína
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Las bebidas con proteína se han convertido en una de las principales tendencias dentro de la alimentación saludable.  Cada vez más personas las incorporan a su rutina diaria, no solo quienes practican deporte, sino también quienes buscan una opción práctica para complementar su nutrición, aumentar la sensación de saciedad o favorecer la recuperación muscular.

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para el organismo, ya que participa en la formación y reparación de músculos, huesos, piel y otros tejidos.  También interviene en la producción de enzimas y hormonas, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a mantener la masa muscular con el paso de los años.

Uno de los principales beneficios de las bebidas con proteína es que ofrecen una forma rápida y sencilla de aumentar la ingesta diaria de este nutriente.  Son especialmente útiles después de realizar actividad física, ya que favorecen la recuperación y el crecimiento muscular cuando se acompañan de una alimentación equilibrada.

Además, gracias a su capacidad para generar una mayor sensación de saciedad, pueden ayudar a controlar el apetito entre comidas. Actualmente existen bebidas elaboradas con diferentes tipos de proteína, como suero de leche (whey), caseína o proteínas de origen vegetal, entre ellas soya, chícharo y arroz.

No te olvides de tu proteína

La elección dependerá de las necesidades nutricionales, el estilo de vida y las preferencias alimenticias de cada persona. Sin embargo, los especialistas recuerdan que estas bebidas no deben sustituir una alimentación variada.

Aunque representan un excelente complemento, la mayor parte de las proteínas debe obtenerse mediante alimentos como carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos.

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Recientemente, Starbucks presentó en Guatemala su nueva línea de bebidas con Protein Cold Foam. Se trata de una espuma suave y cremosa que aporta aproximadamente 20 gramos adicionales de proteína a bebidas frías como Frappuccino, Cold Brew, Matcha Helado y Latte Helado.

Los clientes también pueden personalizar sus bebidas con sabores como vainilla, chocolate, mocca, matcha y fresa, ofreciendo una alternativa para quienes desean combinar sabor, practicidad y un aporte nutricional extra en su bebida favorita.

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