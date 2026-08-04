 Beneficios de poner hielo en el inodoro hoy mismo
Tendencias

¿Por qué sirve poner hielo en el inodoro y por qué debes hacerlo hoy mismo?

Un sencillo truco de limpieza se ha vuelto viral en redes sociales: colocar cubos de hielo dentro del inodoro.

Compartir:
Inodoro, Inodoro
Inodoro / FOTO: Inodoro
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Mantener el baño limpio es una de las tareas domésticas más importantes, y constantemente surgen métodos caseros que prometen hacer el trabajo más sencillo.  Uno de los más comentados en los últimos meses consiste en poner hielo en el inodoro, una práctica que ha llamado la atención por su simplicidad y bajo costo.

De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, los cubos de hielo pueden ayudar a remover residuos ligeros adheridos a las paredes internas de la taza gracias al movimiento y la fricción que generan al deslizarse cuando se acciona la descarga del agua. La recomendación es colocar varios cubos de hielo dentro del inodoro y dejarlos actuar durante unos minutos. Posteriormente, basta con tirar de la cadena para que el movimiento del agua haga que los hielos recorran la superficie interior.

Algunas personas también añaden un poco de vinagre blanco para potenciar el efecto de limpieza, ya que este ingrediente ayuda a reducir la acumulación de minerales y a combatir ciertos olores.  Sin embargo, el hielo por sí solo no sustituye la acción de un desinfectante ni elimina bacterias.

Más de los cubos de hielo en el inodoro

Entre las ventajas que se le atribuyen a este método destacan:

• Ayuda a desprender suciedad ligera acumulada en la taza.

• Puede contribuir a disminuir malos olores cuando se combina con otros productos de limpieza.

• Es una alternativa económica que no requiere químicos agresivos.

• Complementa la limpieza semanal del baño.

No obstante, expertos señalan que este truco debe considerarse únicamente como un apoyo para el mantenimiento del inodoro y no como un reemplazo de la limpieza profunda.

¿Cómo quitar la ceniza del Volcán de Fuego de tu vehículo sin rallarlo?

La caída de ceniza provocada por la actividad del Volcán de Fuego puede causar daños en la pintura y los cristales de los vehículos si no se retira correctamente.

Aunque el método ha ganado popularidad en redes sociales, no existe evidencia científica que demuestre que el hielo elimine sarro, destape tuberías o desinfecte el sanitario.  Su principal efecto es mecánico, ya que la fricción de los cubos puede ayudar a desprender algunos residuos superficiales.

Para eliminar bacterias, manchas difíciles o acumulaciones de cal, sigue siendo necesario utilizar productos específicos y cepillar el inodoro de manera regular.

En Portada

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeht
Nacionales

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeh

01:32 PM, Ago 04
Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánicat
Nacionales

Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánica

10:29 AM, Ago 04
Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptivat
Nacionales

Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva

11:47 AM, Ago 04
Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecert
Nacionales

Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: "No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecer"

10:05 AM, Ago 04
Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantinot
Deportes

Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantino

12:01 PM, Ago 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar