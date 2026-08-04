Beneficios de poner hielo en el inodoro hoy mismo

Mantener el baño limpio es una de las tareas domésticas más importantes, y constantemente surgen métodos caseros que prometen hacer el trabajo más sencillo. Uno de los más comentados en los últimos meses consiste en poner hielo en el inodoro, una práctica que ha llamado la atención por su simplicidad y bajo costo.
De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, los cubos de hielo pueden ayudar a remover residuos ligeros adheridos a las paredes internas de la taza gracias al movimiento y la fricción que generan al deslizarse cuando se acciona la descarga del agua. La recomendación es colocar varios cubos de hielo dentro del inodoro y dejarlos actuar durante unos minutos. Posteriormente, basta con tirar de la cadena para que el movimiento del agua haga que los hielos recorran la superficie interior.
Algunas personas también añaden un poco de vinagre blanco para potenciar el efecto de limpieza, ya que este ingrediente ayuda a reducir la acumulación de minerales y a combatir ciertos olores. Sin embargo, el hielo por sí solo no sustituye la acción de un desinfectante ni elimina bacterias.
Más de los cubos de hielo en el inodoro
Entre las ventajas que se le atribuyen a este método destacan:
• Ayuda a desprender suciedad ligera acumulada en la taza.
• Puede contribuir a disminuir malos olores cuando se combina con otros productos de limpieza.
• Es una alternativa económica que no requiere químicos agresivos.
• Complementa la limpieza semanal del baño.
No obstante, expertos señalan que este truco debe considerarse únicamente como un apoyo para el mantenimiento del inodoro y no como un reemplazo de la limpieza profunda.
Aunque el método ha ganado popularidad en redes sociales, no existe evidencia científica que demuestre que el hielo elimine sarro, destape tuberías o desinfecte el sanitario. Su principal efecto es mecánico, ya que la fricción de los cubos puede ayudar a desprender algunos residuos superficiales.
Para eliminar bacterias, manchas difíciles o acumulaciones de cal, sigue siendo necesario utilizar productos específicos y cepillar el inodoro de manera regular.