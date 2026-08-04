 Insivumeh explica actividad del volcán de Fuego
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Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeh

La dispersión de ceniza que emite el volcán se ha extendido hasta localidades ubicadas a 120 kilómetros.

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Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026., Insivumeh
Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026. / FOTO: Insivumeh
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Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brindaron una conferencia de prensa en horas de la tarde de este martes, 4 de agosto, para dar a conocer la situación actual en el país debido a la actividad del volcán de Fuego, que ha llevado a evacuar comunidades aledañas y a tomar medidas como el cierre de la carretera RN-14.

El director de la institución, Edwin Rojas, explicó que el coloso presenta actualmente una fase crítica explosiva, según lo que se ha podido determinar con base en el análisis de diferentes elementos por medio de los cuales se mantiene el monitoreo constante de la actividad.

Explicó que se detectó el inicio de la actividad desde ayer y el comportamiento de las pulsaciones del volcán se ha incrementado comparativamente contra lo registrado por los equipos especializados con anterioridad. "Esto quiere decir que el volcán inició con una fase explosiva, luego de haber emitido ocho boletines se inició con una fase de carácter explosivo", dijo.

Coompartió que se empezó a observar rocas calientes que emanaban del cráter y hacían que se emitieran pulsos que hacen ver que la actividad sigue siendo sostenida y se puede sostener en el tiempo.

En cuanto a las características monitoreadas del volcán, señaló que en este momento se encuentra en una de las fases explosivas más criticas, con flujos piroclásticos que han alcanzado  hasta 7 kilómetros de longitud. "Estos se puede llamar ríos de lodo con piedras calientes que han llegado incluso hasta 7 km hacia abajo del cono del volcán", indicó.

También se observa la emisión de gases, que son normales en la fase explosiva y que seguirán con esta naturaleza. También se escucha el tremor acústico, como un sonido de locomotora característico y tipifica la actividad explosiva del volcán.

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