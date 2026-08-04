 Declaran alerta roja departamental en Escuintla por actividad volcánica
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Declaran alerta roja departamental en Escuintla por actividad volcánica

Según el Insivumeh, el volcán de Fuego continúa en una fase intensa de erupción.

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Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026., Insivumeh
Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026. / FOTO: Insivumeh
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La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) dio a conocer este martes, 4 de agosto, que se ha declarado alerta roja departamental en Escuintla debido a la actividad eruptiva del volcán de Fuego.

Las autoridades de protección civil detallaron que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la localidad mantiene activas sus 18 funciones y el personal en apresto.

La situación en la zona fue abordada durante una reunión de emergencia que sostuvo esta mañana la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga, con las diferentes instituciones que integran la referida coordinadora.

Tras el análisis de los informes emitidos por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), donde se detalla que el volcán de Fuego continúa en una fase intensa de erupción, con emisión de gases, lava y ceniza, se decidió elevar el nivel de alerta.

"Durante la reunión, se recomendó adoptar la declaratoria de Alerta Roja y activar los Centros de Operaciones de Emergencia para fortalecer la atención a la población escuintleca", detalló la Gobernación.

Asimismo, mencionó que se establecieron las coordinaciones del sistema Conred en sus distintos niveles, manteniendo una respuesta coordinada y el constante monitoreo de la actividad volcánica.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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