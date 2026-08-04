Fátima Bosch vuelve a Guatemala con visita especial a Xela

Quetzaltenango se prepara para recibir una visita especial. Fátima Bosch, Miss Universo, llegará a Xela en un encuentro abierto para compartir con la población y vivir una tarde llena de entusiasmo, elegancia y cercanía con los guatemaltecos.
La actividad se realizará el miércoles 5 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en el Parque Central de Quetzaltenango, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad altense.
La visita forma parte de un evento especial que busca reunir a familias, seguidores y vecinos que deseen conocer de cerca a la representante de Miss Universe, en un ambiente de celebración y orgullo para la ciudad.
Xela, reconocida por su riqueza cultural, historia y calidez de su gente, será el escenario ideal para recibir a Fátima Bosch, quien compartirá con los asistentes durante esta jornada especial.
Las autoridades y organizadores invitan a la población a no perderse esta oportunidad y ser parte de una experiencia única.
Fátima Bosch, Miss Universe, realizará su segunda visita al país, recordemos que Fátima Bosch eligió Guatemala como el primer país para iniciar su gira internacional como Miss Universe en enero de este año.
Su segunda visita al país fue confirmada por la Vicepresidenta, Karin Herrera cuando escribió en su red social "Miss Universo llegará pronto a Guatemala para trabajar en beneficio de la niñez y las mujeres".
Primera visita a Guatemala
Fátima Bosch llegó a tierras guatemaltecas el 21 de enero y fue recibida por Raschel Paz, Miss Universo Guatemala.
Durante su estadía, sostuvo reuniones con representantes de la Fundación Margarita Tejada y visitó la ciudad colonial de Antigua Guatemala.
Además, fue a Chicacao, Suchitepéquez, donde convivió con vecinos de la comunidad y con las autoridades locales. Entregó botiquines médicos como parte de una jornada de apoyo comunitario junto con la organización Doctora en Casa.
Su último día fue el 25 de enero quedando marcada por un recuerdo agradable de su estadía en Guatemala. En sus redes sociales externó: "Último día en Guatemala y mil razones para agradecer".