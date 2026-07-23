 Wualys Fuentes, Miss Universo Honduras, hallada sin vida
Farándula

Wualys Fuentes, Miss Universo Honduras, fue hallada sin vida dentro de su apartamento

La modelo de 25 años había dado un emotivo discurso al ser coronada en el certamen de belleza realizado en Tegucigalpa hace tan solo un mes.

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Wualys Fuentes, Instagram
Wualys Fuentes / FOTO: Instagram
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Wualys Fuentes, reconocida virreina del concurso Miss Universo Honduras 2026, fue hallada sin vida en su apartamento de la capital hondureña, un hecho que provocó conmoción en el ámbito local y entre la comunidad de certámenes de belleza.

El hallazgo ocurrió el 20 de julio de 2026, después de que sus familiares se preocuparon por no recibir noticias suyas durante varios días.

Las autoridades de Tegucigalpa empezaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso de Wualys Fuentes.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un comunicado en Instagram por la organización Miss Universo Honduras, que lamentó profundamente la partida de la modelo de 23 años. El mensaje resaltó su calidad humana y el efecto positivo que tuvo en sus compañeras:

"Wualys era una mujer que no solo brillaba por sí misma, sino que también ayudaba a brillar a sus compañeras. Nos demostró que siempre estaba dispuesta a ayudar; nunca decía que no a apoyar a sus compañeras".

La organización expresó su consternación y agradecimiento por el paso de Wualys Fuentes en el certamen, asegurando que su presencia marcó una diferencia significativa. El comunicado finalizó deseándole descanso eterno y destacando su legado dentro del concurso.

Trayectoria en los concursos y compromiso académico

Hace apenas unas semanas, Wualys Fuentes había destacado en el certamen Miss Universo Honduras 2026, donde logró el segundo lugar, convirtiéndose en la virreina capitalina tras superar varias etapas de evaluación.

Su experiencia en los certámenes de belleza comenzó fuera de cámara, colaborando en producción y logística. Sin embargo, esa labor detrás de escena le permitió descubrir su interés por el ámbito mediático y su deseo de tener un impacto mayor en su entorno. 

"Siempre me gustó estar en el backstage, ayudar a las chicas que se miraran lindas. Entonces, llegó un punto en el que dije: ‘Wow, me gusta la vida mediática, me gusta ayudar a la gente, ¿por qué no puedo estar enfrente ahora?’", dijo en una entrevista.

Destacó que su mayor motivación surgía de su familia y sus valores: "Mi mamá siempre me ha dicho que si Dios te puso un sueño en tu corazón es porque él va a mover cielo y tierra para que se vuelva realidad, así que ella es mi mayor inspiración".

A sus 23 años, Wualys Fuentes compaginaba sus compromisos laborales y de modelaje con estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Cursaba simultáneamente las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social, reflejando su interés por el desarrollo personal y el compromiso social.

La joven también mantenía hábitos saludables, practicando deportes como el voleibol y disfrutando de salidas a correr. Además, mostraba gran actividad en redes sociales, enfocando su perfil en la moda, la fotografía y el estilo de vida universitario.

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