Accidentes en zona 25: Cabezal con fallas y camión Vvlcado

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este jueves, 23 de julio, debido a la presencia de un cabezal con fallas mecánicas que permanece obstaculizando el paso en el tramo que se dirige de colonia Los Ángeles hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
"La plataforma quedó trabada y esto conlleva que haya una reducción de carriles y que se tenga que administrar el tránsito por medio de tiempos. De hecho, la movilidad está detenida en el sector", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala.
Añadió que el vehículo de transporte pesado fue abandonado en este sector, por lo que ya se hizo la coordinación con la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso, ya que han surgido diferentes versiones sobre la situación.
Asimismo, detalló que hay personal de la PMT regulando la circulación controlada por tiempos y se hacen las gestiones necesarias para el retiro del obstáculo con grúa. Se busca retirar o reubicar este obstáculo para liberar los carriles que comunican hacia San José Pinula y proveniente de ruta al Atlántico.
"Les solicitamos mantenerse alertas sobre la operatividad de este hecho que afecta a miles de usuarios en este importante sector", puntualizó el funcionario.
Otro incidente en el área
La PMT dio a conocer que en la misma ruta donde permanece el cabezal con fallas mecánicas hubo otro percance vial en el que un camión volcó. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.
Tomando en cuenta que suman dos obstáculos los que afectan la conexión entre la colonia Los Ángeles y Santa Lucía Los Ocotes, en zona 25, se sugirió como vía alterna el tramo de Canalitos, zona 24, hacia la colonia Lomas del Norte, en zona 17.
Las autoridades han hecho el llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias, planificar sus viajes y respetar las leyes y reglamento de tránsito vigentes en el país.