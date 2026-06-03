Incidentes afectan tránsito en sectores de la capital

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala reportaron una serie de incidentes que impactan en la circulación vehicular este miércoles, 3 de junio, y compartieron el seguimiento que se da a cada una de las emergencias para poder liberar el paso lo antes posible.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un cabezal con averías mecánicas se quedó detenido en la subida de la 35 calle cerca de la 14 avenida en la colonia Las Charcas, zona 11.
"A temprana hora, causó problemas principalmente para los usuarios provenientes de Mixco para Ciudad Guatemala", explicó Amílcar Montejo, vocero de la institución.
Agregó que se coordinó la presencia de una grúa para poder movilizar el obstáculo y lograr que quedara expedita la vía.
Por aparte, dio a conocer que un camión con fallas mecánicas obstaculiza el carril derecho en el puente El Incienso, con dirección al norte. La PMT mantiene presencia en el área y gestiona las acciones necesarias para movilizarlo. Mientras se logra su retiro, se pidió precaución a los usuarios.
Otro punto con complicaciones es la avenida Reforma y 10ª calle de la zona 10, donde ocurrió un hecho vehicular que dejó a una persona herida, preliminarmente se conoció que se trata de un motorista.
Los agentes de la PMT le brindaron asistencia al afectado y coordinaron la presencia de los cuerpos de socorro, que evaluaron al paciente y lo trasladaron hacia un centro asistencial.
Caen materiales de construcción en la ruta
Un vehículo de carga que pasó por el área de la zona 10 botó parte de la carga que trasladaba. Se trataba de blocks que quedaron dispersos sobre la cinta asfáltica en el bulevar Los Próceres y 10ª avenida.
Al lugar acudieron equipos de la unidad de "Limpia y Verde", de la Municipalidad de Guatemala, para apoyar en las labores de retiro de este material de construcción. El hecho afectó la circulación del tramo rumbo a El Obelisco.