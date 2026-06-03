 Incidentes afectan tránsito en sectores de la capital
Nacionales

Ciudad de Guatemala: Incidentes afectan tránsito en distintos sectores

La caída de carga sobre la vía, colisiones y vehículos con fallas son parte de los hechos reportados este miércoles.

Compartir:
Tráiler averiado en colonia Las Charcas, zona 11., PMT capitalina/Montejo
Tráiler averiado en colonia Las Charcas, zona 11. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala reportaron una serie de incidentes que impactan en la circulación vehicular este miércoles, 3 de junio, y compartieron el seguimiento que se da a cada una de las emergencias para poder liberar el paso lo antes posible.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un cabezal con averías mecánicas se quedó detenido en la subida de la 35 calle cerca de la 14 avenida en la colonia Las Charcas, zona 11.

"A temprana hora, causó problemas principalmente para los usuarios provenientes de Mixco para Ciudad Guatemala", explicó Amílcar Montejo, vocero de la institución.

Agregó que se coordinó la presencia de una grúa para poder movilizar el obstáculo y lograr que quedara expedita la vía.

Por aparte, dio a conocer que un camión con fallas mecánicas obstaculiza el carril derecho en el puente El Incienso, con dirección al norte. La PMT mantiene presencia en el área y gestiona las acciones necesarias para movilizarlo. Mientras se logra su retiro, se pidió precaución a los usuarios.

Otro punto con complicaciones es la avenida Reforma y 10ª calle de la zona 10, donde ocurrió un hecho vehicular que dejó a una persona herida, preliminarmente se conoció que se trata de un motorista.

Los agentes de la PMT le brindaron asistencia al afectado y coordinaron la presencia de los cuerpos de socorro, que evaluaron al paciente y lo trasladaron hacia un centro asistencial.

Caen materiales de construcción en la ruta

Un vehículo de carga que pasó por el área de la zona 10 botó parte de la carga que trasladaba. Se trataba de blocks que quedaron dispersos sobre la cinta asfáltica en el bulevar Los Próceres y 10ª avenida.

Al lugar acudieron equipos de la unidad de "Limpia y Verde", de la Municipalidad de Guatemala, para apoyar en las labores de retiro de este material de construcción. El hecho afectó la circulación del tramo rumbo a El Obelisco.

En Portada

Congreso aprueba Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismot
Nacionales

Congreso aprueba Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

08:53 PM, Jun 02
Arévalo: Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráficot
Nacionales

Arévalo: "Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico"

09:50 PM, Jun 02
Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentast
Nacionales

Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentas

07:41 PM, Jun 02
Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026t
Deportes

Messi es condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2026

07:47 AM, Jun 03
El Real Madrid revela su nueva camisetat
Deportes

El Real Madrid revela su nueva camiseta

07:09 AM, Jun 03

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFALiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar