Ataques armados cobran tres vidas y dejan múltiples heridos

Dos ataques armados ocurridos entre la noche del miércoles 22 y la madrugada del jueves 23 de julio cobraron la vida de tres personas y dejaron al menos siete heridas. Las autoridades les dan seguimiento a los diferentes casos que se registraron en áreas de Chinautla y Villa Canales, en el departamento de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que en la 2ª avenida y 2ª calle de la zona 2, aldea El Porvenir, municipio de Villa Canales, desconocidos atacaron con arma de fuego a dos mujeres y les provocaron graves lesiones.
Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar para atender a las afectadas; sin embargo, al evaluarlas confirmaron que carecían de signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha podido ser identificada, solo se determinó que tenían entre 26 y 27 años de edad aproximadamente.
Balacera en Chinautla
Una balacera ocurrió en el cantón La Plaza, jurisdicción de San Antonio Las Flores, en Chinautla, donde ocho personas fueron alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego. En el área trabajaron diferentes instituciones de socorro para atender a los afectados.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que les brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente trasladaron a cinco hombres que presentaban heridas en distintas partes del cuerpo. Fueron ingresados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al hospital general San Juan de Dios.
Mientras tanto, los Bomberos Municipales detallaron que cuando se dirigían al lugar, un vehículos les hizo encuentro y se les notificó que llevaba a dos heridos por este incidente de violencia, así que los socorristas los atendieron.
"El personal paramédico evaluó, estabilizó y trasladó a dos hombres con heridas por proyectil de arma de fuego hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.", dijo un portavoz.
Por aparte, en el lugar de los hechos se confirmó el fallecimiento de un adolescente de 17 años.
Las autoridades se presentaron al punto donde ocurrió el múltiple crimen con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes e iniciar el proceso de investigación.